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BURSA

Bursa haberleri: Polis kovalamacası kötü bitti: 10 dakikada 4 farklı ceza yedi

Polis kovalamacası kötü bitti: 10 dakikada 4 farklı ceza yedi

Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.’ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı.

Haber Merkezi İHA
Z.D.’nin ehliyetinin olmadığı belirlenirken otomobili ise bağlanarak, çekici ile emniyete götürüldü.
Z.D.’nin ehliyetinin olmadığı belirlenirken otomobili ise bağlanarak, çekici ile emniyete götürüldü.

Bursa'da saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Atatürk Caddesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, bir aracı durdurdu. Araçtan inen Z.D., bir süre ehliyetini ve kimliğini polis ekiplerine vermek istemedi. Daha sonra yaya olarak kaçmaya çalışan Z.D., polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonrasına ara sokakta yakalandı. Z.D., burada polis ekiplerine ve kendini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Yaşanan kovalamaca, an be an kameralara yansıdı.

10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yedi, otomobili bağlandı
Aşırı alkollü olduğu görülen Z.D., alkol metreyi üflemeyi reddederek, ekiplere zorluk çıkarmaya devam etti. Z.D.’nin ehliyetinin olmadığı belirlenirken otomobili ise bağlanarak, çekici ile emniyete götürüldü. Yaşanan kovalamacanın ardından Z.D.’ye ‘Alkollü Araç Kullanmak’, ‘Ehliyetsiz Araç Kullanmak’, ‘Polisin Dur İhtarına Uymamak’ ve ‘Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etmek’ suçlarından toplamda 6 bin 277 lira ceza uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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