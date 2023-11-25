Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine lodos engeli

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın yurtta beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Meteoroloji ve AFAD'ın 64 il için yaptığı meteorolojik uyarıyı hatırlatan Yerlikaya, 81 ilde AFAD ekiplerinin teyakkuza geçtiğini ifade ederek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları tedbirli olunması yönünde uyardı.