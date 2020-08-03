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Bursa Kestel'de elektrik kontağından çıkan yangın üç evi küle çevirdi

Elektrik kontağından çıktı üç evi küle çevirdi

Bursa’nın Keles ilçesi Kayadibi mahallesinde elektrik kontağından çıkan yangın üç evi küle çevirdi. Köylülerin müdahalesi herhangi bir can kaybının yaşanmamasını ve yangının büyümemesini sağladı. Yangınla ilgili araştırma devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Bursa Kestel'de elektrik kontağından çıkan yangın üç evi küle çevirdi.
Bursa Kestel'de elektrik kontağından çıkan yangın üç evi küle çevirdi.

Bursa’nın Keles ilçesi Kayadibi mahallesinde Saat 21.00 sıralarında Erhan ve Mesut Tosun’a ait üç ev elektrik kontağından çıkan yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi.

Evde oturan Tosun aileleri bir anda alevleri farkedince kendilerini dışarı atıp komşularından yardım istedi.
Yaz sezonunun olması ve bayram dolayısıyla köylerin kalabalık olması aynı zamanda bağ, bahçe çalışmalarının aktif olması yangının etrafa sıçramasını önledi.

  • İtfaiye ekibi gelene kadar erken müdahele yapan köylüler ilaçlama tankerleriyle müdahale ettiler.

Köylülerin müdahalesi herhangi bir can kaybının yaşanmamasını ve yangının büyümemesini sağladı.

İtfaiyenin de müdahalesinin ardından yangın söndürülürken üç ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili araştırma devam ediyor.

İzmir’in Menderes ilçesinde korkutan yangın: İki site boşaltıldı
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Edinilen bilgiye göre, yangın öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı.
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Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Ahmetbeyli ve Özdere mahallelerini de etkisi altına aldı.
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Öte yandan yangının sıçrama riskinin yüksek olması sebebiyle bölgede bulunan iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi.
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Siteleri boşaltan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
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jandarma ekipleri ise çevrede oturanların evlerini boşaltmaları için anons ederek, vatandaşları uyardı.
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Günün aydınlanmasıyla beraber yangının boyutu ortaya çıkarken, alevlerin çok geniş bir alanda etkili olduğu görüldü.
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Sabahın ilk saatlerine kadar süren yangının etkili olduğu bölgelerde, günün aydınlanmasıyla birlikte havadan söndürme çalışmaları yeniden başladı.
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Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin görev aldığı çalışmalar sürerken, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerin başarılı çalışması sonucu alevler azaldı.
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Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin görev aldığı çalışmalar sürerken, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerin başarılı çalışması sonucu alevler azaldı.
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Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin görev aldığı çalışmalar sürerken, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerin başarılı çalışması sonucu alevler azaldı.
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Çok sayıda yangın söndürme helikopterinin görev aldığı çalışmalar sürerken, yangının meydana geldiği bölgede ekiplerin başarılı çalışması sonucu alevler azaldı.
İzmir’in Menderes ilçesinde korkutan yangın: İki site boşaltıldı
İzmir'in Menderes ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle gece saatlerinde bölgede yer alan iki site boşaltılırken, havadan söndürme çalışmaları da yeniden başladı.


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