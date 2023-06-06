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Bursa merkezli 4 ilde narkotik operasyonu: 40 kişi gözaltında

Bursa merkezli 4 ilde narkotik operasyonu düzenlendi. 1000 personel ile 10 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı baskınlarda, 40 şüpheli yakalandı.

13:54 . 6/06/2023 Salı
DHA
Dev operasyon

Dev operasyon

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak', 'örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'silahla kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karışan şüpheliler belirlendi.
Soruşturmanın ikinci ayağı için harekete geçen polis, bu sabah Bursa, İstanbul, İzmir ve Bilecik'te operasyon düzenledi. 1000 personel ile 10 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı baskınlarda, 40 şüpheli yakalandı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 21 kilo 150 gram metamfetamin, 721 gram esrar, 116 ecstasy hap, 10 gram sentetik kannabinoid, 3 hassas terazi, 14 tabanca, 39 fişek, 1 av tüfeği ile 207 bin lira ele geçirildi.
Uyuşturucu ticaretine yönelik soruşturmanın 6 ay önce başlatıldığı, operasyonun ilk ayağında gözaltına alınan 62 şüpheliden 22'sinin tutuklandığı bildirildi.


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#Bursa
#narkotik
#operasyon
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