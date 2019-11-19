Bursa Osmangazi Meydanı ile anılacak

Osmangazi Belediyesi’nin şehrin merkezinde 40 dönüm alan üzerinde yapımına başladığı Osmangazi Meydanı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 150 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan 100’den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen arazi üzerinde hayata geçirilen proje için hafriyat çalışmalarına hız verildi. Meydanın altında inşa edilecek olan 2000 araç kapasiteli 4 katlı kapalı otopark için 21 metre derinliğe kadar kazı yapacak olan belediye ekipleri, kısa sürede 9 metreye kadar inmeyi başardı.

Yapılacak otopark ile şehrin trafik sıkıntısına büyük ölçüde çare olacak olan Osmangazi Meydanı, sosyal ve kültürel tesisleri, millet kıraathanesi ve aktivite alanları ile Bursa’nın yeni marka değeri olacak.

‘TRAFİK SORUNUNA MERHEM OLACAK’

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile birlikte Osmangazi Meydanı şantiyesini gezdi. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “AK Parti Bursa İl Başkanımız Ayhan Salman ile birlikte ilçedeki şantiye noktalarını gezerek yapmış olduğumuz projeleri yerinde inceledik. Osmangazi ve Bursa için büyük önem taşıyan Osmangazi Meydanı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meydanın altına inşa edeceğimiz 4 katlı bir otopark için 21 metre derinliğe kadar kazı çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz şuan 9 metreye kadar kazdılar. Meydanın altında yer alacak olan 2000 araç kapasiteli otopark bölgedeki trafik sorununa merhem olacak. Bölgenin yayalaşmasını sağlayacağız. Hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopark ve meydanın inşaatına başlayacağız” dedi.

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‘MUHTEŞEM BİR GÖRÜNTÜ OLACAK’

Osmangazi Meydanı’nın Bursa’nın çöküntü alanı haline gelmiş merkezini yeniden canlandıracağını ifade eden Başkan Dündar şöyle konuştu; “Osmangazi Meydanı hem bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek hem de Bursa’mıza değer katacak gerçek bir meydan olacak. Bursa denilince akla Osmangazi Meydanı gelecek. Ayrıca Ulubatlı Hasan Bulvarı’nda trafiği yer altına alacağız. Osmangazi Meydanı ile Demiryolu ve Merinos birleşiyor. Sonuçta muhteşem bir görüntü ortaya çıkacak.”

‘Osmangazi demek, Bursa demek’

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da, Osmangazi’nin Bursa demek olduğuna vurgu yaparak, “Bursa’ya önemli bir değer katacak olan Osmangazi Meydanı projesinin şantiye alanını gezerek yürütülen çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduk. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, yürütülen çalışmalar hakkında bizleri bilgilendirdi. Her zaman derim; Osmangazi demek, Bursa demek. Mustafa Dündar demek ise Bursa’ya sevda demektir. Bu sevda ile başkanımız Osmangazi ve Bursa için çok güzel çalışmalara imza atıyor. Önümüzdeki süreçte de güzel hizmetlerine devam edeceğini görüyoruz. Osmangazi Meydanı’nın Bursa’ya çok büyük değer katacağından eminim. Çalışmalarından dolayı Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibini tebrik ediyorum” diye konuştu.