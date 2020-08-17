Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

Gündem

AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan yeni aktarma sistemine tepki: Ulaşımda 90 dakika sistemine geri dönülsün

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz aktarma uygulamasını kaldırması üzerine basın açıklama yaptı. Açıklamasını Egekent İZBAN istasyonunda yapan Sürekli, "12 yıldır tıkır tıkır işleyen sistem neden değişiyor? Gerekçeleri pandemi döneminde ESHOT'un 225 milyon lira zarar ettiği. O zaman açıkça ve mertçe İzmirlilere zam yapıldığı açıklanmalıydı. Süratle ulaşımda eski sisteme geri dönülsün" dedi.