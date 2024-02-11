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Uludağ'da korkutan orman yangını: Kısa sürede söndürüldü

Bursa'da, Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

07:40 - 11/02/2024 Pazar
DHA
Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Uludağ eteklerinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.


Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.







#Bursa
#Uludağ
#Orman yangını
17 dakika önce
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