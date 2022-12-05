Gündem Bursa Valiliği okullarda LGBT propagandasına izin vermedi
POLİTİKA BURSA

Bursa Valiliği okullarda LGBT propagandasına izin vermedi

LGBT'liler için özel dayanışma merkezi açan CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin tepki çeken skandalının ardından Bursa'da eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırma girişimi ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Eğitim Sen Bursa Şubesi'nin LGBT'yi meşrulaştıran 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' temalı resim yarışması, Bursa Valiliği'nin aldığı kararla engellendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa Valiliği okullarda LGBT propagandasına izin vermedi
Bursa Valiliği LGBT propagandasına izin vermedi.

LGBT lobisinin Türk toplum yapısını ve aileyi hedef alan girişimlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vaatleriyle destek vermişti.

Eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun izinden giden CHP'li Nilüfer Belediyesi de LGBT için özel merkez kurmuştu. Kamuoyunda tepkiyle karşılanan skandalın ardından İçişleri Bakanlığı, CHP'li belediye ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

YouTube'dan LGBT sansürü
GÜNDEM
YouTube'dan LGBT sansürü

LGBT sapkınlığını okullara sokma çabası engellendi

Bu gelişmenin ardından Bursa'da eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya yönelik yeni bir girişim daha valilik tarafından önlendi. Eğitim Sen Bursa Şubesi'nin okullarda düzenlemek istediği "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" temalı sözde resim yarışması için başvuruda bulunduğu, bu girişimin valilik kararıyla engellendiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu: LGBT’ye evlilik vaadi mi?
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu: LGBT’ye evlilik vaadi mi?

Valilik iptal etti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bahane ederek, 29/11/2022 tarih, 2022/100/98 sayılı yazı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu resim yarışması için talepte bulunan Eğitim Sen Bursa Şubesi'nin LGBT'yi özendiren girişimine Bursa Valiliği izin vermedi.

Valilik, çocuk yaştaki öğrencilerin zihinlerine eşcinsel sapkınlığı empoze edecek yarışma ile ilgili harekete geçerek söz konusu etkinliği iptal etti.

03.12.2022 tarihli yazı
03.12.2022 tarihli yazı

03.12.2022 tarihli yazıda şu ifadelere yer verildi;

"Eğitim Sen Bursa Şubesi tarafından '9 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında ilimizde bulunan tüm resmi ve özel kurumlarda yapılması talep edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu resim yarışmasının iptali ile ilgili 03/12/22 tarihli ve 64951554 sayılı Valilik onayı ekte gönderilmiştir."

CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu
GÜNDEM
CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu

LGBT propagandasının en büyük hedefi: Çocuklar
HAYAT
LGBT propagandasının en büyük hedefi: Çocuklar

OYNAT 39:04
"Eşcinsellik doğuştandır" yalanı nasıl ortaya çıktı?
'Onur' adı verdikleri yürüyüşleriyle meşruiyet kazanmaya çalışan, ilan ettikleri günü önce haftaya sonra da tüm haziran ayına yayan, kendilerine saygı duyulması iddiasıyla kitaplarda, filmlerde, sokaklarda ve her alanda propagandalarını yaparak çocuklara dahi cinsiyetsizliği dayatan LGBT aktivizminin iddialarını, alanında uzman ve cesur 6 isim Yenisafak.com'a verdiği röportajlarında bilimsel açıklamalarıyla yalanladı.

​Ümit Özdağ LGBT sapkınlarına arka çıktı: Bu tercihtir devletin de bir şey söyleme hakkı yoktur
OYNAT 00:29
​Ümit Özdağ LGBT sapkınlarına arka çıktı: Bu tercihtir devletin de bir şey söyleme hakkı yoktur

Hükümetin aile yapısının korunmasına yönelik çalışmaları sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ LGBT'lileri savundu. Aile kurumunu doğrudan hedef alan sapkınlığa arka çıkan Özdağ, 'Buna hiçbir şey söylemeye hakkımız yok bu bir tercih ve bu tercihe de devletin bir şey söyleme hakkı yoktur.' dedi.

11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Dünya Kupası son 16 turunda Japonya ile Hırvatistan karşılaşacak.
Samba zamanı

Samba zamanı

Dünya Kupası'nda bugün iki çeyrek finalist daha belli olacak.
Ankarada özel halk otobüsü şoförleri CHP Genel Merkezi önünde toplandı: Verilen sözler tutulsun

Köylülere ek gelir olacak.

Ekim ayında bin 201 teşvik belgesi verildi.

En büyük geçim kaynakları olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.