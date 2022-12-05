Bursa Valiliği okullarda LGBT propagandasına izin vermedi

LGBT lobisinin Türk toplum yapısını ve aileyi hedef alan girişimlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vaatleriyle destek vermişti.

Eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun izinden giden CHP'li Nilüfer Belediyesi de LGBT için özel merkez kurmuştu. Kamuoyunda tepkiyle karşılanan skandalın ardından İçişleri Bakanlığı, CHP'li belediye ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

GÜNDEM YouTube'dan LGBT sansürü

LGBT sapkınlığını okullara sokma çabası engellendi

Bu gelişmenin ardından Bursa'da eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya yönelik yeni bir girişim daha valilik tarafından önlendi. Eğitim Sen Bursa Şubesi'nin okullarda düzenlemek istediği "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" temalı sözde resim yarışması için başvuruda bulunduğu, bu girişimin valilik kararıyla engellendiği ortaya çıktı.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu eşcinseller için yasal düzenleme vaadinde bulundu: LGBT’ye evlilik vaadi mi?

Valilik iptal etti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bahane ederek, 29/11/2022 tarih, 2022/100/98 sayılı yazı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu resim yarışması için talepte bulunan Eğitim Sen Bursa Şubesi'nin LGBT'yi özendiren girişimine Bursa Valiliği izin vermedi.

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Valilik, çocuk yaştaki öğrencilerin zihinlerine eşcinsel sapkınlığı empoze edecek yarışma ile ilgili harekete geçerek söz konusu etkinliği iptal etti.

03.12.2022 tarihli yazı

03.12.2022 tarihli yazıda şu ifadelere yer verildi;

"Eğitim Sen Bursa Şubesi tarafından '9 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında ilimizde bulunan tüm resmi ve özel kurumlarda yapılması talep edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konulu resim yarışmasının iptali ile ilgili 03/12/22 tarihli ve 64951554 sayılı Valilik onayı ekte gönderilmiştir."

GÜNDEM CHP'li Nilüfer Belediyesi LGBT için özel merkez kurdu

HAYAT LGBT propagandasının en büyük hedefi: Çocuklar

OYNAT 39:04 "Eşcinsellik doğuştandır" yalanı nasıl ortaya çıktı? 'Onur' adı verdikleri yürüyüşleriyle meşruiyet kazanmaya çalışan, ilan ettikleri günü önce haftaya sonra da tüm haziran ayına yayan, kendilerine saygı duyulması iddiasıyla kitaplarda, filmlerde, sokaklarda ve her alanda propagandalarını yaparak çocuklara dahi cinsiyetsizliği dayatan LGBT aktivizminin iddialarını, alanında uzman ve cesur 6 isim Yenisafak.com 'a verdiği röportajlarında bilimsel açıklamalarıyla yalanladı. BiP'te paylaş

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