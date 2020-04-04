Bursa ve Ankara'da 20 yaş altı gençlerin toplu ulaşım kartları iptal edildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında, 20 yaş altındaki yolcu kartlarının toplu taşıma araçlarında geçici süreyle kullanıma kapatıldığını bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında, 20 yaş altındaki yolcu kartlarının toplu taşıma araçlarında geçici süreyle kullanıma kapatıldığını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlara istinaden, 20 yaş altındaki yolcu kartlarının toplu taşıma araçlarında (Ankaray, Metro ve Otobüs) geçici süreyle kullanıma kapatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi de 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasının önüne geçebilmek için toplu ulaşım kartlarının iptal edilmesine karar verdi.
Büyükşehir Belediyesi kuruluşu BURULAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını tedbirleri gereği 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağını içeren Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden 20 yaş altındaki tüm yolcularımızın abonman kartları geçici süreyle kullanıma kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.