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Gündem Bursada 60 güvercini çalınan adamın 100 bin lirası kanatlanıp uçtu
BURSA

Bursa'da 60 güvercini çalınan adamın 100 bin lirası kanatlanıp uçtu

Bursa'da yaşayan Cahit Kantayın'ın hayatının şokunu yaşadı. Farklı şehirlerde düzenlenen güvercin yarışmalarında her biri derece alan 60 adet güvercin, kümesin kapısı kırılarak çalındı. Zararının 100 bin lira olduğunu belirten Kantayın, çocukluktan beri bu işle hobi olarak uğraştığını, hem maddeten, hem mânen zarara uğradığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Bursalı vatandaş, güvercinlerini çalan hırsızların bulunmasını istiyor.
Bursalı vatandaş, güvercinlerini çalan hırsızların bulunmasını istiyor.

Olay, Bursa’da geçtiğimiz akşam merkez Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, farklı şehirlerde düzenlenen güvercin yarışmalarında her biri derece alan 60 adet güvercin kümesin kapısı kırılarak çalındı. Güvercinlerin sahibi 45 yaşındaki Cahit Kantayın , çocukluktan beri bu işle hobi olarak uğraştığını , hem maddeten, hem mânen zarara uğradığını belirtti.

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Şüpheliler her yerde aranıyor

Özel bir şirkette yükleme kısmında çalışan 45 yaşındaki Cahit Kantayın, sabah kümese gittiğinde kümesin kapısının kırıldığını fark etti. Kümese girdiğinde kuşlarının çalındığını gören Kantayın, hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerinde gelen ekipler, çevrede ve kümeste inceleme yaptıktan sonra güvercinleri çalan şüphelileri aramaya başladı.

Güvercin hırsızları güvenlik kamerasında
OYNAT 00:48
Güvercin hırsızları güvenlik kamerasında
Gaziantep'te evden motosiklet ve güvercin hırsızlığı olaylarına karıştığı değerlendirilen 2 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesinde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda yakalanan bir kişi tutuklandı.


Bazılarının fiyatı 20 bin lira


Toplam 100 bin liralık zararı olduğunu belirten Kantayın, ’’Çocukluğumdan beri kuş besliyorum. Bu benim için bir heves. Benim kuşlarım İstanbul, İzmir, Bursa olsun dereceye giren kuşlardı. 60 adet güvercinden geriye bu elimde tuttuğum iki tanesi kaldı. Ortalama bazılarının tanesi 20 bin lira, 2 ve 5 bin liralık kuşlarda vardı. Aşağı yukarı hiç yoksa şuanda 100 bin lira zararım var. En son akşam sekiz buçuk gibi kuşlarımı yemledim. Sabah on gibi geldim, eşim aradı, kuşların çalındığını söyledi. Hemen polisi aradım, ifademi aldılar, kuşlar bulunduğunda haber vereceklerini söylediler’’ dedi.

Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar
FOTOĞRAF 15
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Olay, 28 Aralık günü merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisine ait bir tarım arazisinde ahşap ve demirden yaptığı kümeste yıllardır güvercin besleyen, hayvan yemi satıcısı İzzet Koçak’ın güvercinlerini çalmak için gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bölgeye geldi.
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Kümesin demir ve sacdan oluşan kapısında büyük bir delik açan hırsızlar, daha sonra kafese girip ahşap dolaplarda bulunan 20 güvercini çaldı.
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Bir demir dolaptaki 30 güvercini de almak isteyen hırsızlar, oksijen kaynağıyla kalın sacı kesmeye çalışırken hayvanları yakarak telef etti.
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Hırsızlar, çaldıkları güvercinlerle birlikte kaçtı. Bir gün sonra güvercinleri beslemek için kümese gelen Koçak, gördüğü manzara karşısında yıkıldı.
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Güvercinlerinin çalındığını gören Koçak, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, kümeste inceleme yapıp, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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'BURADA YAŞANAN VAHŞETTİR' <br> <br> Güvercinlerinin yakılarak öldürülmesine çok üzüldüğünü dile getiren Koçak, Demir dolabı oksijen kaynağı ve hiltiyle açmaya çalışmışlar. Beceremeyince yakmışlar. 30 güvercinimin bazıları yanarak, bazıları ise dumandan etkilenip ölmüş...
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Demir kapı, 20 santimetreden kalındı. Uzun süre uğraşmışlar. Burada yaşanan bir vahşettir. Böyle bir şey olamaz. Çalmalarını bir kenara bırakıyorum, ama yakmak nedir? Keşke demir yerine daha kolay açılan bir dolabın içerisine koysaydım...
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Belki alıp gitmeleri daha kolay olurdu. En azından bu yanmalarından daha iyi. Geceleri uyuyamıyorum. Keşke onları da çalsalardı da yakmasalardı dedi.
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80 BİN LİRA DEĞERİNDEYDİ <br> <br> Güvercinlerinin kendisine dost olduğunu, yumurtadan çıktıkları ilk günden bu yana beslediğini anlatan Koçak, şunları söyledi: Çalınan ve telef olan güvercinlerim yaklaşık 80 bin lira değerindeydi. Ama asıl önemli olan güvercinlerimin ölmesidir. Bu hayvanların günahı neydi, vebali ödenir mi?...
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Polise şikayette bulundum, incelemeler yapıldı. Emniyet güçlerimizin bu canileri yakalayacaklarına inanıyorum. Burada hırsızlıktan ziyade cana kıymak var. İnsan canı ne kadar değerliyse, hayvanların canı da o kadar değerlidir. Hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum.
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Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar
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Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar
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Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar
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Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar
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Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar
Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar
Adana'da tarım arazisinde güvercin besleyen İzzet Koçak'ın (51) kümesine giren hırsızlar, 20 güvercini çaldı, oksijen kaynağıyla dolabı eritmeye çalışırken 30 güvercini de yaktı. Koçak, çalınan ve telef olan güvercinlerinin toplam değerinin 80 bin lira olduğunu belirtti.


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