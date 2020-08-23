Bursa'da 60 güvercini çalınan adamın 100 bin lirası kanatlanıp uçtu

Olay, Bursa’da geçtiğimiz akşam merkez Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, farklı şehirlerde düzenlenen güvercin yarışmalarında her biri derece alan 60 adet güvercin kümesin kapısı kırılarak çalındı. Güvercinlerin sahibi 45 yaşındaki Cahit Kantayın , çocukluktan beri bu işle hobi olarak uğraştığını , hem maddeten, hem mânen zarara uğradığını belirtti.

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Şüpheliler her yerde aranıyor

Özel bir şirkette yükleme kısmında çalışan 45 yaşındaki Cahit Kantayın, sabah kümese gittiğinde kümesin kapısının kırıldığını fark etti. Kümese girdiğinde kuşlarının çalındığını gören Kantayın, hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerinde gelen ekipler, çevrede ve kümeste inceleme yaptıktan sonra güvercinleri çalan şüphelileri aramaya başladı.

OYNAT 00:48 Güvercin hırsızları güvenlik kamerasında Gaziantep'te evden motosiklet ve güvercin hırsızlığı olaylarına karıştığı değerlendirilen 2 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesinde meydana gelen faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda yakalanan bir kişi tutuklandı. BiP'te paylaş

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Bazılarının fiyatı 20 bin lira



Toplam 100 bin liralık zararı olduğunu belirten Kantayın, ’’Çocukluğumdan beri kuş besliyorum. Bu benim için bir heves. Benim kuşlarım İstanbul, İzmir, Bursa olsun dereceye giren kuşlardı. 60 adet güvercinden geriye bu elimde tuttuğum iki tanesi kaldı. Ortalama bazılarının tanesi 20 bin lira, 2 ve 5 bin liralık kuşlarda vardı. Aşağı yukarı hiç yoksa şuanda 100 bin lira zararım var. En son akşam sekiz buçuk gibi kuşlarımı yemledim. Sabah on gibi geldim, eşim aradı, kuşların çalındığını söyledi. Hemen polisi aradım, ifademi aldılar, kuşlar bulunduğunda haber vereceklerini söylediler’’ dedi.

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