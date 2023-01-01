|
Gündem

Bursa'da acı olay: Bahçesindeki otları temizlerken hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçesindeki otları temizlemek için ateş yakan Yusuf Ziyaettin Ayaz (70), dumandan etkilenerek fenalaştı. Çalılığa sıçrayan alevler itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülürken, sağlık ekipleri Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

22:22 . 17/09/2023 Pazar
DHA
Bahçesindeki çalıları ateşe veren şahıs dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Bahçesindeki çalıları ateşe veren şahıs dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay saat 17.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Ziyaettin Ayaz, bahçesindeki otları temizlemek için ateş yaktı. Rüzgarın etkisiyle alevlerin çalılığa sıçradığını gören Ayaz, yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek fenalık geçirdi.

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. 

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yusuf Ziyaettin Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayaz'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



#Bursa
#Yangın
#Ölüm
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Karadeniz'de Trabzonspor fırtınası: Trabzonspor 3-0 Beşiktaş Maç Özeti