Bursa'da acı olay: Bahçesindeki otları temizlerken hayatını kaybetti

Tarihi Kapalıçarşı'da yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada "Kapalıçarşı’nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.