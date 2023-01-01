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Bağcılar'da kamyonet alev alev yandı: Yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki odun yüklü kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yükselen alevler elektrik kablosunu kopardı. Yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

16:01 . 17/09/2023 الأحد
DHA
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde 12.30 sıralarında odun yüklü kamyonet seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanları gören sürücü kendini dışarı atarken odunlar tutuştu. Yükselen alevler elektrik kablosunu kopardı.


Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.


Yol trafiğe kapatıldı

Polis güvenlik önlemi alarak yolu çift yönde kapattı. Elektrik ekiplerinin kabloları kesmesiyle trafik normale döndü. Olayda yaralanan olmazken kamyonet kullanılmaz hale geldi.





#Bağcılar
#yangın
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