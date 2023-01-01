Bağcılar'da kamyonet alev alev yandı: Yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden helikopter, su almaya çalışırken Tahtalı Barajı’na düştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meydana gelen kazayla ilgili "Yangın kontrol altına alındı. Enkazı bulunan helikopterin karaya çıkartılması işlemleri başlayacak. Mürettebatta Kırgız uyruklu bir personel kurtarıldı, üç kişi aranıyor. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" ifadelerini kullandı.