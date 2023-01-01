İzmir'de orman yangınına müdahale ederken düşen helikopterin enkazı bulundu: 3 mürettebattan acı haber geldi

“Helikopter yakıt ikmali yaptıktan sonra soğutma yapmak için buraya yönlendi ve saat 23.53 itibariyle helikopterden bağlantı alınamadı. Daha sonra arkadaşlarımızın araştırmasıyla birlikte burada bir helikopterin kazaya uğradığı tespit edildi. Daha sonra Sayın Valimizin koordinasyonunda AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, polis, jandarma tüm ekipler burada seferber oldular. Helikopterde 3’ü Kırgız 4 personel vardı. Kırgız uyruklu personellerden bir tanesi kurtarıldı. Şu anda hastanede. Yoğun bakımda ancak aldığımız bilgiye göre sabah itibarıyla herhangi bir hayati tehlikesi yok. Daha sonra ekiplerin gece boyu helikopteri ve diğer personeli arama çalışmaları devam etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar özellikle sonarlar da dahil olmak üzere bütün bu bahsettiğim kurumlarımız aradılar. Tespit edilen yer görüş mesafesinde olan yer. Ancak görüş mesafesi çok düşük olduğu için şu anda arkadaşlarımız net bir şey söyleyemiyorlar. Dalgıçlarımız tabii el yordamıyla tam enkazın orada olduğunu tespit ettiler. Şimdi bu aşamadan sonra artık helikopterin çıkartılarak belli bir mesafeden sonra karaya çıkartılması işlemleri başlayacak. Bununla ilgili ekipler şu anda hazırlıklarını yapıyorlar. En kısa zamanda buradaki ilgili askeri birliklerin başındaki komutanımızla birlikte çalışmalara devam edecekler"