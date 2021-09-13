Gündem Alkollü ve ehliyetsiz yakalanan motosiklet sürücüsünün karantinayı da deldiği ortaya çıktı
BURSA TÜRKİYE

Alkollü ve ehliyetsiz yakalanan motosiklet sürücüsünün karantinayı da deldiği ortaya çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu ve daha önceden ehliyetine el konulduğu belirlenirken, koronavirüs karantinasını da deldiği ortaya çıktı. 5 bin 400 TL cezai işlem uygulanan sürücü, evine yaya olarak gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Bursada alkollü ve ehliyetsiz yakalanan motosiklet sürücüsünün karantinayı da deldiği ortaya çıktı ​
Alkollü ve ehliyetsiz yakalanan sürücünün koronavirüs olduğu ve karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı. Sürücü polislere ceza yazmamaları için yalvardı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yaptı. 16 AAJ 397 plakalı motosikleti durduran ekipler, sürücü A.F.’nin (30) belgelerini kontrol ederken, alkol testi de yaptı. Sürücünün 1.1 alkollü olduğu ve daha önceden de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

DHA

Karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı

GBT sorgulamasında sürücünün Covid-19 hastası olduğu ve karantinayı deldiğini tespit eden ekipler sürücüye mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL, 3. kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücüye 5 gün önce de alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Motosiklet çekiciyle otoparka çekildi.

DHA


Polise yalvaran sürücü A.F., "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın. Daha 5 gün önce ceza yedim. Evim şurada, motosikleti bağlamayın eve götüreyim" dedi.

Polis caddede dolaşırken yakaladı: Karantinayı ihlal eden vatandaşı HES kodu ele verdi
GÜNDEM
Polis caddede dolaşırken yakaladı: Karantinayı ihlal eden vatandaşı HES kodu ele verdi

Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: Alkol var, her şey var, sıkıntı yok iyi çek
OYNAT 01:08
Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: Alkol var, her şey var, sıkıntı yok iyi çek
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanan Rahmi A.'ya 6 bin 963 TL ceza kesildi. Rahmi A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'İyi çek. Alkol var, her şey var, sıkıntı yok' diye seslendi.


Abone Ol Google News
Düdüklü tencere dehşeti

Düdüklü tencere dehşeti

​Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluştu.
Gri kategorideki terörist teslim oldu

Gri kategorideki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
Kendi ülkesinde bile geride kaldı: Avrupalıların tercihi Macron değil Merkel

​Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi.

Muhteşem keşif

Muhteşem keşif

​Malatya'da 250 tane bulundu: Tam 5 bin 621 yıllık

​143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

​Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Erdoğan'dan tarihi çıkış.

Umutlandıran açıklama: Salgın mevsimsel gribe dönerse bitebilir
Sopayla dövüp<br>defalarca bıçakladılar

Sopayla dövüp
defalarca bıçakladılar

​Yaralı Ekrem A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.