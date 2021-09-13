Alkollü ve ehliyetsiz yakalanan motosiklet sürücüsünün karantinayı da deldiği ortaya çıktı

Alkollü ve ehliyetsiz yakalanan sürücünün koronavirüs olduğu ve karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı. Sürücü polislere ceza yazmamaları için yalvardı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yaptı. 16 AAJ 397 plakalı motosikleti durduran ekipler, sürücü A.F.’nin (30) belgelerini kontrol ederken, alkol testi de yaptı. Sürücünün 1.1 alkollü olduğu ve daha önceden de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

DHA

Karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı

GBT sorgulamasında sürücünün Covid-19 hastası olduğu ve karantinayı deldiğini tespit eden ekipler sürücüye mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL, 3. kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücüye 5 gün önce de alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Motosiklet çekiciyle otoparka çekildi.

REKLAM

DHA



Polise yalvaran sürücü A.F., "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın. Daha 5 gün önce ceza yedim. Evim şurada, motosikleti bağlamayın eve götüreyim" dedi.

GÜNDEM Polis caddede dolaşırken yakaladı: Karantinayı ihlal eden vatandaşı HES kodu ele verdi