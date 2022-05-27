Bursa’da bankanın para sevkiyatına soygun girişimi: 100 bin Euro bulUnan çantayı çalmak istedi

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62 yıldır yalanları hiç değişmedi

Tarihe bir utanç vesikası olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 62 yıl geçti. Darbeye giden yolların taşları, bugün de benzerlerini yaşadığımız eylem ve söylemlerle döşendi. “Menderes, 12 uçak dolusu altınla kaçarken yakalandı” dediler, bugün de “Erdoğan kaçacak” diyorlar. “Menderes Atatürk düşmanı cemaatleri destekliyor” dediler, bugün de aynısını Erdoğan için söylüyorlar. Sayısız alt ve üst yapı yatırımları Menderes’i karalama malzemesi yapılırken, 20 yılda ülkenin çehresini değiştiren Erdoğan da adeta ‘ihanet’le suçlanıyor.