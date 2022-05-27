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BURSA

Bursa’da bankanın para sevkiyatına soygun girişimi: 100 bin Euro bulUnan çantayı çalmak istedi

Bursa’da bir bankanın transfer merkezine getirilen ve 100 bin Euro bulunan para dolu çantayı çalmak isteyen şüpheli, güvenlik görevlilerince yakalandı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
Bursa’da bankanın para sevkiyatına soygun girişimi: 100 bin Euro bulUnan çantayı çalmak istedi
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 22:30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan şüpheli, cadde üzerinde bulunan bir bankanın transfer merkezinde para sevkiyatı yapıldığı sırada hırsızlık teşebbüsünde bulundu.

İHA

PARA DOLU ÇANTAYI GÖREVLİDEN ALMAK İSTEDİ

Şüpheli, banka görevlisinin araçtan alıp, merkeze taşıdığı ve içerisinde 100 bin Euro bulunan para dolu çantayı almak istedi. Çantayı alan şüpheli, kaçmak istediği sırada özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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