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Bursa'da basın mensubuna saldıran maganda tutuklandı

Bursa'da koronavirüs nedeniyle uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıs bekçilerin kendisini uyarmasının ardından olay yerinde bulunan basın mensuplarına saldırmıştı. "Ben eski boksörüm" diyerek hakaretler yağdırdığı muhabirin burnunu kıran Süleyman Satılmış, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam yaralamak' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Basın mensubuna saldıran şahıs tutuklandı.
Basın mensubuna saldıran şahıs tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak'ta devriye gezen bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman S, M.Ö. ve Ö.Ç'yi evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Uyarıya direnen 3 kişiden Süleyman S, olay yerinde bulunan ve kısıtlamayı ihlal edenleri görüntüleyen DHA muhabiri Mehmet İnan'a önce hakarette bulundu, ardından da "Ben eski boksörüm." diyerek darbetti.

  • Burnunda kırık oluşan ve 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İnan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kısıtlamada sokağa çıktı "Ben eski boksörüm" diyerek gazeteciyi darp etti
GÜNDEM
Kısıtlamada sokağa çıktı "Ben eski boksörüm" diyerek gazeteciyi darp etti

"Kasten yaralama suçundan tutuklandı"

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ö. ve Ö.Ç, polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. Adliyeye sevk edilen Süleyman S. ise çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" ve "görevi başındaki polis memuruna mukavemet" suçlarından tutuklandı.

"Lisansı iptal edildi"

Bursa Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Süleyman Satılmış'ın kulübü ile ilişiğinin kesildiği bildirildi. Yazılı açıklamada, "Türkiye Boks Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı'nın 4. Bölümü’nün 10. Maddesi’nin ikinci fıkrasına göre, yukarıda açık kimliği yazılı sporcunun kulübü, iki sezon üst üste spor dalı faaliyetlerine katılmamış veya kulüp lisansını vize ettirmemiş olduğu tespit edilmiştir. Kulübün başvuru talebine istinaden ilişiksiz belgesi verilmiştir” denildi.


Adliyeye sevk edilen zanlı: Özür dilerim, pişmanım

Kendilerini görüntüleyen iki DHA muhabirinden Mehmet İnan'a yumruk atıp burnunu kıran boksör Süleyman Satılmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet İnan ile birlikte saldırıya maruz kalan DHA muhabiri İsmail Hakkı Seymen'in, adliyeye sevk sırasında "Bize neden saldırdın?" sorusuna Satılmış, "Özür dilerim, pişmanım" diye cevap verdi.

  • Saldırısına uğrayan İnan, "Burnum kırılmış ama ben farkında değildim. O sırada baygınlık geçirdim. Bizler gazeteciyiz. Halkın haber alma özgürlüğünü temsil eden kişileriz. Çok üzücü bir olay" dedi.

Basın mensubuna çirkin saldırı: 'Eski boksörüm' dedi burnunu kırdı
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Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman Satılmış (20) ve 2 arkadaşı, mahalle bekçilerine mukavemet edip, kendilerini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirlerine saldırdı. “Ben boksörüm” diye bağıran Süleyman Satılmış, DHA muhabiri Mehmet İnan’ın burnunu kırdı. Baygınlık geçiren İnan hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise gözaltına alındı. Saldırı anı, saniye saniye kameraya yansıdı.
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Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak’ta meydana geldi. Devriye görevi yapan mahalle bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 gençle karşılaştı. Kimlik kontrolü yapan mahalle bekçileri, Süleyman Satılmış, Muhammet Ö. (18) ve O.Ç.'ye (17), kısıtlamayı ihlalden ceza kesilmesi için polis ekiplerinden yardım istedi.
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DHA muhabirleri Mehmet İnan ve İsmail Hakkı Seymen de olayı haberleştirmek için bölgeye gitti.
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Bu sırada taşkınlık yapıp, bekçilere mukavemet gösteren gençler, kendilerini görüntüleyen muhabirlere saldırdı.
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Grup, çekim yapan Seymen’in elinde bulunan ışığa vurarak yere düşürdü. Boksör olduğu belirtilen gençlerden Süleyman Satılmış ise İnan’ın yüzüne yumruk attı.
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. Aldığı yumruk darbesiyle İnan yere yığılıp, baygınlık geçirirken, bekçilerin müdahale ettiği Süleyman Satılmış, muhabirlere dönerek, “Ben boksörüm” diye bağırdı. Muhabirlere küfür ve hakaret eden saldırganlar, bekçiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
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İhbar üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnan’a ilk müdahaleyi polis ekipleri ve muhabir arkadaşı İsmail Hakkı Seymen yaptı.
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İnan, gelen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet İnan'ın burnunun kırıldığı tespit edildi.
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Saldırganlar gözaltına alınarak, Merinos Polis Merkezi’ne götürüldü. Saldırganlara, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 186'şar liradan toplam 9 bin 558 TL para cezası uygulandı. Muhammet Ö. ve O.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Süleyman Satılmış’ın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Bu arada saldırı anı, anbean muhabir kamerasına yansıdı. Görüntülere; saldırganların muhabirlerin üzerine yürüyüp, İsmail Hakkı Seymen'in eline vurduğu, Süleyman Satılmış’ın ise Mehmet İnan’a yumruk atarak yere düşürdüğü görüldü. Burnu kanayan Mehmet İnan'ın baygınlık geçirdiği, saldırganların küfür ve hakaretler ettiği de görüntülerde yer aldı.
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Basın mensubuna çirkin saldırı: 'Eski boksörüm' dedi burnunu kırdı
Bursa'da koronavirüs nedeniyle uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıs bekçilerin kendisini uyarmasının ardından olay yerinde bulunan basın mensuplarına saldırdı. Basın mensubuna önce hakarette bulunan şahıs ardından da "Ben eski boksörüm" diyerek darp etti. Yaralanan basın mensubu, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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