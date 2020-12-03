Bursa'da basın mensubuna saldıran maganda tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak'ta devriye gezen bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman S, M.Ö. ve Ö.Ç'yi evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Uyarıya direnen 3 kişiden Süleyman S, olay yerinde bulunan ve kısıtlamayı ihlal edenleri görüntüleyen DHA muhabiri Mehmet İnan'a önce hakarette bulundu, ardından da "Ben eski boksörüm." diyerek darbetti.

Burnunda kırık oluşan ve 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İnan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

GÜNDEM Kısıtlamada sokağa çıktı "Ben eski boksörüm" diyerek gazeteciyi darp etti

"Kasten yaralama suçundan tutuklandı"

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ö. ve Ö.Ç, polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra salıverildi. Adliyeye sevk edilen Süleyman S. ise çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" ve "görevi başındaki polis memuruna mukavemet" suçlarından tutuklandı.

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"Lisansı iptal edildi"

Bursa Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Süleyman Satılmış'ın kulübü ile ilişiğinin kesildiği bildirildi. Yazılı açıklamada, "Türkiye Boks Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı'nın 4. Bölümü’nün 10. Maddesi’nin ikinci fıkrasına göre, yukarıda açık kimliği yazılı sporcunun kulübü, iki sezon üst üste spor dalı faaliyetlerine katılmamış veya kulüp lisansını vize ettirmemiş olduğu tespit edilmiştir. Kulübün başvuru talebine istinaden ilişiksiz belgesi verilmiştir” denildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı: Özür dilerim, pişmanım

Kendilerini görüntüleyen iki DHA muhabirinden Mehmet İnan'a yumruk atıp burnunu kıran boksör Süleyman Satılmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet İnan ile birlikte saldırıya maruz kalan DHA muhabiri İsmail Hakkı Seymen'in, adliyeye sevk sırasında "Bize neden saldırdın?" sorusuna Satılmış, "Özür dilerim, pişmanım" diye cevap verdi.

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Saldırısına uğrayan İnan, "Burnum kırılmış ama ben farkında değildim. O sırada baygınlık geçirdim. Bizler gazeteciyiz. Halkın haber alma özgürlüğünü temsil eden kişileriz. Çok üzücü bir olay" dedi.