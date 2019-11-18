Bursa'da Botanik Park'ta mangal yapmak için ateş yaktı: 2 araç alevler içinde kaldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bursa Botanik Park Bahçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pikniğe gelen aileler, Botanik Park'ta mangal yapmak için ateş yaktı.

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Kıvılcımlar nedeniyle 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yakılan ateş araçlara sıçradı

Yakılan ateş söndürülmeyince, park halinde bulunan araçlara sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle iki otomobil yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yangında can kaybı yaşanmadı.

İki araç kullanılmaz hale geldi

Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, 16 CDM 15 ve 16 AFV 607 plakalı iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.