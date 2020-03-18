Bursa’da çarşıya alışverişe çıkan 76 yaşındaki umreciye acil karantina

Edinilen bilgiye göre umreden 10 gün önce Bursa’ya gelen 76 yaşındaki bir vatandaş, 14 gün kuralına uymayarak, günlük işlerini karşılamak üzere çarşıya çıktı. Olayı gören komşuları, vatandaşı evden dışarı çıkmaması konusunda uyardı. Tüm uyarılara rağmen, ertesi günde dışarı çıkan vatandaşı gören komşuları, bu seferde emniyet ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Yapılan ihbarı değerlendiren sağlık ekipleri ise Hıfzısıhha Kanunu’nun 284. maddesi uyarınca vatandaşı zorunlu gözlem altına aldı. Daha önce de sağlık kontrolleri yapılan vatandaşta herhangi bir bulguya rastlanılmazken, kişinin koronavirüs kuluçka süresi olan 14 günün ardından taburcu edileceği bildirildi.

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FOTOĞRAF 11 Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası halka hitap edecek. . Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapacağı salonda koltuklara “Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz” yazıları asılarak oturma düzeninde birer koltuk boş bırakıldı. Yaklaşık 40 basın mensubunun izleyeceği toplantı öncesi gazeteciler de kendilerince önlemler aldı. Çankaya Köşkü'nde basın toplantı salonunda koronavirüs önlemleri Çankaya Köşkü'nde basın toplantı salonunda koronavirüs önlemleri Çankaya Köşkü'nde basın toplantı salonunda koronavirüs önlemleri Çankaya Köşkü'nde basın toplantı salonunda koronavirüs önlemleri Çankaya Köşkü'nde basın toplantı salonunda koronavirüs önlemleri Çankaya Köşkü'nde basın toplantı salonunda koronavirüs önlemleri Çankaya Köşkü'nde basın toplantı salonunda koronavirüs önlemleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde yapacağı basın toplantısı için salonda bulunan koltuklara uyarı yazıları asıldı.

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