Gündem Bursada çarşıya alışverişe çıkan 76 yaşındaki umreciye acil karantina
BURSA KORONAVİRÜS

Bursa’da çarşıya alışverişe çıkan 76 yaşındaki umreciye acil karantina

Bursa’da çarşıya alışverişe çıkan 76 yaşındaki umreciye acil karantina

Bursa’da koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirler alınırken, 76 yaşındaki bir vatandaş günlük işlerini karşılamak için çarşıya çıktı. Olayı gören komşular vatandaşı uyardı ancak ikna edemeyince emniyet ve sağlık ekiplerine haber verildi. Uyarılara rağmen yurt dışından gelerek 14 gün kuralına uymayan kişi gözlem altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv- Bursa'da umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan kişi karantinaya alındı.
Arşiv- Bursa'da umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan kişi karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre umreden 10 gün önce Bursa’ya gelen 76 yaşındaki bir vatandaş, 14 gün kuralına uymayarak, günlük işlerini karşılamak üzere çarşıya çıktı. Olayı gören komşuları, vatandaşı evden dışarı çıkmaması konusunda uyardı. Tüm uyarılara rağmen, ertesi günde dışarı çıkan vatandaşı gören komşuları, bu seferde emniyet ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Yapılan ihbarı değerlendiren sağlık ekipleri ise Hıfzısıhha Kanunu’nun 284. maddesi uyarınca vatandaşı zorunlu gözlem altına aldı. Daha önce de sağlık kontrolleri yapılan vatandaşta herhangi bir bulguya rastlanılmazken, kişinin koronavirüs kuluçka süresi olan 14 günün ardından taburcu edileceği bildirildi.

Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm: Hasta 89 yaşında, Sağlık Bakanı Koca açıklarken konuşmakta güçlük yaşadı
GÜNDEM
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm: Hasta 89 yaşında, Sağlık Bakanı Koca açıklarken konuşmakta güçlük yaşadı

Çankaya Köşkü'nde basın toplantı salonunda koronavirüs önlemleri
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Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası halka hitap edecek.
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. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapacağı salonda koltuklara “Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz” yazıları asılarak oturma düzeninde birer koltuk boş bırakıldı.
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Yaklaşık 40 basın mensubunun izleyeceği toplantı öncesi gazeteciler de kendilerince önlemler aldı.
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Çankaya Köşkü'nde basın toplantı salonunda koronavirüs önlemleri
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Çankaya Köşkü'nde basın toplantı salonunda koronavirüs önlemleri
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Çankaya Köşkü'nde basın toplantı salonunda koronavirüs önlemleri
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Çankaya Köşkü'nde basın toplantı salonunda koronavirüs önlemleri
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Çankaya Köşkü'nde basın toplantı salonunda koronavirüs önlemleri
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Çankaya Köşkü'nde basın toplantı salonunda koronavirüs önlemleri
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Çankaya Köşkü'nde basın toplantı salonunda koronavirüs önlemleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde yapacağı basın toplantısı için salonda bulunan koltuklara uyarı yazıları asıldı.

Trabzon'da kolonya stokları bitti: Raftakileri satıp dükkanı kapatacağız
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Dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşların aldığı tedbirler kapsamında hijyen ürünlerinde satışlar arttı. Kişisel temizlik ürünleri arasında en çok kullanılan ürünlerden biri de kolonya oldu. Ancak kolonyaya talebin çok fazla olması nedeniyle üreticiler, siparişlere de yetişememeye başladı.
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Trabzon'da kolonya üretimi yapan firmaların birçoğu, hammadde olan etil alkolün bulunamaması nedeniyle istenen üretimi yapamıyor. Kentte stokları biten satıcıların ise elinde kolonya kalmadı. Üreticiler, hammadde üretiminin artırılmasını istiyor. Kolonya üreticisi Ömer İnan, üretimde sıkıntı yaşadıklarını ve ellerinde bulunan stokların bitmek üzere olduğunu söyledi.
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'RAFTAKİLERİ SATIP, DÜKKANI KAPATACAĞIZ' Satışlarda bir sorun yaşamadıklarını, ancak kolonyanın hammaddesi olan etil alkolün ellerinde bulunmaması nedeniyle satışlara olumlu yanıt veremediklerini anlatan İnan, Sadece perakende satış yapabiliyoruz, o da bitmek üzere. Elimizde satacak kolonya yok. Stoklar bitti. Şu an raflardakileri de sattıktan sonra dükkanı kapatacağız. Hamsi kolonyalarının dereceleri biraz daha düşük olduğundan dolayı limon tercih ediliyor. Yüzde 99 limon kolonyası isteniyor. Sadece limon kolonyasında sorun var, diğerlerinden elimizde var diye konuştu.
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'ADI DUYULMAMIŞ FİRMALARA GÜVENMEYİN' Ömer İnan, vatandaşları uyararak, İnternetten bilinmedik marka, ticaret odasına bağlı olmayan, kapasite raporu olmayan, adı duyulmamış firmalara sakın güvenmeyin dedi. Kolonya satın alan Hakan Turan da kendilerince tedbirler aldıklarını anlatarak, Biz de kendimizi belli bir korumaya aldık. Kolonyamızı da alarak önlemlerimizi alıyoruz. Kolonyayı herkese tavsiye ediyoruz. En iyi korunma yöntemi budur. Biz de uyuyoruz ifadelerini kullandı.
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SAĞLIK BAKANINA TEŞEKKÜR Uzmanların uyarılarına herkesin uyması gerektiğini dile getiren Ömer Yazıcı, Uzmanların uyarılarına uymak zorundayız. Daha etkili olduğu için 80 derece olan limon kolonyası aldım. Sağlık Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar ama biz de söylediklerine uyarak bize düşen görevi yapmak zorundayız. Mecbur kalmadıkça da evlerimizden çıkmayalım dedi.
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'PSİKOLOJİK OLARAK RAHATIZ' Ev ve iş yerinde gerekli önlemleri aldıklarını belirten Sami Arıkan Vatandaş olarak devletimizin koyduğu kurallara uymaya çalışıyoruz. Bu küresel bir hastalık, sorun. Devletimizin bu konuda çok erken aldığı tedbirlerden dolayı psikolojik olarak rahatız. Ülkemizin en az zayiatla bunu atlatacağına inanıyoruz diye konuştu.
Trabzon'da kolonya stokları bitti: Raftakileri satıp dükkanı kapatacağız
Trabzon'da kolonya üretici firma sahipleri, hammadde etil alkol bulunamaması nedeniyle talepleri karşılayacak üretimi yapamıyor. Eldeki stokları biten üreticiler, hammadde üretiminin artırılmasını istiyor. Kolonya üreticisi Ömer İnan, "Elimizde satacak kolonya yok. Stoklar bitti. Şu an raflardakileri de sattıktan sonra dükkanı kapatacağız." açıklamasında bulundu.


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