Bursa'da dinamit yüklü kamyonun devrilmişti: Saatlerce trafiğe kapalı olan İzmir güzergahı ulaşıma açıldı

ABD'li dağcı Mark Dickey'in Mersin'deki Morca Mağarası'ndaki bin 200 metre derinlikten film gibi bir operasyonla çıkarılması, arama kurtarma faaliyetleri için örnek oluşturdu. AFAD Başkanlığı, mağaralardaki kurtarma çalışmaları için özel bir eğitim programını devreye alacak. Modülün bu yıl sonuna kadar AFAD kurtarma personelinin eğitimine açılması hedefleniyor.