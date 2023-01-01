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Bursa'da dinamit yüklü kamyonun devrilmişti: Saatlerce trafiğe kapalı olan İzmir güzergahı ulaşıma açıldı

Bursa’da Nilüfer ilçesinde, maden ocağına dinamit taşıyan kamyonun devrilmesiyle saatlerce kapalı kalan Bursa-İzmir kara yolunda ulaşım tekrar sağlandı.

07:18 . 18/09/2023 Pazartesi
AA
Bursa-İzmir kara yolu trafiğe açıldı.

Bursa-İzmir kara yolu trafiğe açıldı.

Bursa-İzmir yolu Doğanköy mevkiinde meydana gelen kazada yol trafiğe kapanmıştı. Ekipler 7 saat süren çalışmanın ardından yolu tekrar araç trafiğine açtı.


Bursa-İzmir kara yolu Doğanköy mevkisinde, sürücüsü ve plakası açıklanmayan kamyon, Naci A'nın kullandığı 16 EJL 05 plakalı sebze yüklü kamyona çarparak devrildi.

İhbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İzmir güzergahı ulaşıma kapatıldı: Güvenlik önlemleri artırıldı

Ekipler, çevre güvenliği alarak kaza bölgesine araç ve yayaların yaklaşmasına izin vermedi.


Kaza nedeniyle İzmir güzergahı ulaşıma kapatıldı. Trafik ekipleri, Bursa Şehir Hastanesi kavşağında yolu keserek Bursa'dan İzmir istikametine gitmek isteyen sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Yolda kalan bazı araçlar da Bursa Şehir Hastanesi kavşağına kadar ters istikamette giderek, buradan farklı güzergahlara yöneldi.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından Bursa-İzmir kara yolunda ulaşım tekrar sağlandı.



#Bursa
#kaza
#İzmir
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