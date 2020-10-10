Bursa'da film gibi kovalamaca: 45 dk kaçan sürücünün çantasından 1 kilo metamfetamin çıktı Bursa'da polis ekipleri bir sürücüye dur ihtarı yaptı. Güvenlik noktasından hızlıca kaçan sürücü, 30 kilometre boyunca kaçtı. 45 dakika süren kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin çantasından 1 kg metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haber Merkezi 10 Ekim 2020, 08:43 Son Güncelleme: 10 Ekim 2020, 08:52 DHA