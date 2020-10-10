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Gündem Bursada film gibi kovalamaca 45 dk kaçan sürücünün çantasından 1 kilo metamfetamin çıktı
BURSA

Bursa'da film gibi kovalamaca: 45 dk kaçan sürücünün çantasından 1 kilo metamfetamin çıktı

Bursa'da polis ekipleri bir sürücüye dur ihtarı yaptı. Güvenlik noktasından hızlıca kaçan sürücü, 30 kilometre boyunca kaçtı. 45 dakika süren kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin çantasından 1 kg metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri, çantasında uyuşturucu bulunan sürücüyü 30 km takip etti.
Polis ekipleri, çantasında uyuşturucu bulunan sürücüyü 30 km takip etti.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucu kentte üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler takibe aldıkları 16 AJV 837 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü M.E.(29) aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin 30 kilometre kovaladığı M.E. kullandığı otomobille Osmangazi ilçesi Osmangazi Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde bir kamyonete arkadan çarptı.

Kazanın ardından otomobilden inip elindeki çantayı atarak kaçmaya başlayan M.E. polis ekiplerince yakalandı.

45 dakikalık kovalamacanın ardından yakalanan M.E gözaltına alınırken çantasında yapılan aramalarda yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 44 suç kaydı bulunan M.E'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.


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