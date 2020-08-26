Polis nereye elini atsa uyuşturucu çıktı : Araçta 100 bin hap 12 kilo esrar bulundu!

Polisin arama yaptığı aracın neredeyse her yerinden uyuşturucu madde çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlü ekipleri uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen istihbarat çalışmalarında, yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye sokulan uyuşturucu maddenin Bursa’ya getirileceği bilgisini aldı.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, tespit ettikleri otomobili yakalamak için harekete geçti.

Bursa'da 'Fırtına-16' operasyonunda 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Fırtına-16 adı verilen operasyonda şüpheli otomobil, yaşanan kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilin sürücüsü Suriye uyruklu A.J. yakalanarak gözaltına alınırken, otomobil ise Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

FOTOĞRAF 11 Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlü ekipleri uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen istihbarat çalışmalarında, yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye sokulan uyuşturucu maddenin Bursa’ya getirileceği bilgisini aldı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, tespit ettikleri otomobili yakalamak için harekete geçti. Fırtına-16 adı verilen operasyonda şüpheli otomobil, yaşanan kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilin sürücüsü Suriye uyruklu A.J. yakalanarak gözaltına alınırken, otomobil ise Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Şüpheli otomobil, burada narkotik arama köpeği 'Fırtına' yardımıyla polisler tarafından detaylı bir şekilde arandı Fırtına'nın tepki gösterdiği otomobilin motor kaputu, arka tamponu, torpidosu ve çeşitli yerlerinde özel bölmelere gizlenmiş yaklaşık 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar bulundu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen yabancı uyruklu A.J.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen uyuşturucunun Bursa’da bugüne kadar yakalanan en yüksek miktardaki captagon hap ve plaka esrar olduğu belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor. Polisin kovalamaca sonrası yakaladığı aracın her yerinden uyuşturucu madde çıktı Yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan uyuşturucunun Bursa'ya getirileceğine yönelik istihbarat bilgisi alan güvenlik güçleri il genelinde başlattıkları Fırtına-16 (F-16) adı verilen uyuşturucu operasyonunu kapsamında takibe aldıkları otomobili uzun süren kovalamaca sonrası yakaladı. Otomobilin motor kaputu, arka tamponu, torpidosu ve çeşitli yerlerinde özel bölmelere gizlenmiş yaklaşık 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar bulundu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

NARKOTİK KÖPEĞİ FIRTINA UYUŞTURUCUYU TESPİT ETTİ

Şüpheli otomobil, burada narkotik arama köpeği 'Fırtına' yardımıyla polisler tarafından detaylı bir şekilde arandı. Fırtına'nın tepki gösterdiği otomobilin motor kaputu, arka tamponu, torpidosu ve çeşitli yerlerinde özel bölmelere gizlenmiş yaklaşık 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar bulundu.

Bursa'da 'Fırtına-16' operasyonunda 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

BURSA'DA EN YÜKSEK MİKTARDA ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU HAP

Gözaltına alınarak emniyete götürülen yabancı uyruklu A.J.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen uyuşturucunun Bursa’da bugüne kadar yakalanan en yüksek miktardaki captagon hap ve plaka esrar olduğu belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Bursa'da 'Fırtına-16' operasyonunda 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.