Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da hastanede tedavi gören 80 yaşındaki kadının evi yangında kullanılamaz hale geldi

Bursa'da hastanede tedavi gören 80 yaşındaki kadının evi yangında kullanılamaz hale geldi

12:3718/05/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Ekipler, çekyat içinden çıkardıkları bir miktar altın ve parayı sahibine teslim etti.
Ekipler, çekyat içinden çıkardıkları bir miktar altın ve parayı sahibine teslim etti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan yangında 80 yaşındaki Şerife Efe'te ait 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yaşlı kadının hastanede tedavi gördüğü, bu nedenle evin boş olduğu belirtildi.

Orhangazi ilçesinin kırsal Çakırlı Mahallesi'ndeki Şerife Efe'ye (80) ait 2 katlı evde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Efe'nin hastanede tedavi gördüğü, yangında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.


Yangının ardından Şerife Efe'nin kızı, içeride birikimlerinin olduğunu söylemesi üzerine jandarma ekipleri eve girdi. Ekipler, çekyat içinden çıkardıkları bir miktar altın ve parayı sahibine teslim etti.


Öte yandan, yangının ardından şok geçiren bazı kişilere sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.




#bursa
#osmangazi
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 3658 sürekli işçi alımı İŞKUR nihai aday listesi nereden nasıl bakarım?