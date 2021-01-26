Gündem Bursada iki kez mühürlenen kahvehaneyi polis bastı Arka kapıdan kaçtılar
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Bursa'da iki kez mühürlenen kahvehaneyi polis bastı: Arka kapıdan kaçtılar

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynarken polisi fark edip arka kapıdan kaçtıktan sonra yakalanan 5 kişiye idari para cezası verildi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ile Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerini güvenlik kamerası ile izleyen ve baskın yapılacağını anlayan yaklaşık 20 kişi, iş yerinin arkasında bulunan kapıdan kaçtı.

Durumu fark eden ekipler, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan 5 kişiyi yakalayıp 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.

Kahvehanenin zabıta ekiplerince daha önce iki kez mühürlendiği öğrenildi.

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