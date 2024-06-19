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Bursa'da iki otomobil çarpıştı: İki kişi öldü altı kişi de yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesi İstanbul-İzmir Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı.

09:11 - 19/06/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Bursa'dan İstanbul istikametine giden Abdurrahman Karataş (36) idaresindeki 35 AAK 265 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı yakınlarında aynı istikamette giden Ömer Faruk yönetimindeki 41 ASG 504 plakalı otomobile çarptı.


Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobiller yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazada, sürücü Karataş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Buğra Demir Ülgül (28) araçtan fırladı.


Karataş ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Cem Agin (23) olay yerinde hayatını kaybederken otomobillerde yolcu olarak bulunan 6 kişi ise yaralandı.


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri de yaralıları Yalova'daki hastanelere götürdü. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle olay yerine gelen jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ve araç parçalarının da yoldan temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.






#Bursa
#Orhangazi
#kaza
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