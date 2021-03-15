Bursa'da kan donduran cinayet: Radyo programcısı kapısına gelen silahlı saldırgan tarafından öldürüldü Bursa'da kan donduran cinayet: Radyo programcısı kapısına gelen silahlı saldırgan tarafından öldürüldü Bursa'nın Osmangazi ilçesinde radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin 322 güvenlik kamerasının kayıtları ve 250 kişinin ifadeleri doğrultusunda yakaladığı zanlının halde balıkçılık yaptığı, radyo programında kullanılan bazı ifadeleri beğenmediği için cinayeti işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Haber Merkezi 15 Mart 2021, 21:19 Son Güncelleme: 15 Mart 2021, 21:20 AA