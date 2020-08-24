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BURSA

Bursa'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yasak olan bölgede U dönüşü yapılması sonrası meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 3 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 6 kişi ise tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Bursa'da yasak olan bölgede yapılan U dönüşü feci bir kazaya sebep oldu.
Bursa'da yasak olan bölgede yapılan U dönüşü feci bir kazaya sebep oldu.

İddiaya göre, Osman Murat Ö. idaresindeki 16 KHD 36 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Rüştiye Mahallesi mevkisinde yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmak istedi.

Bu sırada Bursa istikametinden gelen Aysel Dalçık yönetimindeki 06 N 7659 plakalı otomobil, Osman Murat Ö'nün kullandığı otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Ankara istikametinden gelen Sebahattin Cankurt idaresindeki 34 FM 0036 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
3 otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 4 kişi ve yaralanan 6 kişinin kimliği belli oldu.

Kazada, 06 N 7659 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Dalçık (42), eşi Aysel Öztürk Dalçık ile Ali Dalçık'ın kardeşi Emine Abinik (44) ve 34 FM 9026 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Cankurt (30) hayatını kaybetti.

Kazaya karışan araçlar hurdaya döndü.

DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

İbrahim Cankurt'un Antalya Başsavcısının yeğeni olduğu belirlendi. Ayrıca Cankurt'un bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sebahattin Cankurt (60) yönetimindeki 34 FM 9026 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden, Kadriye Cankurt (63), Reyhan Cankurt (35), Semanur Cankurt (19) ve 16 KHD 36 plakalı otomobildeki Osman Murat Özbaş ve Saire Özçiftçi (36) ise yaralandı.

Kazada yaralanan 6 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların hastanedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Kazada hurdaya dönen otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat kapalı olan Bursa-Ankara karayolu kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 25
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Kaza, akşam saat 20.30 sırasında Bursa-Ankara yolu Bursa istikameti Mezitler mevkisinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Aysel Öztürk Dalçık idaresindeki 06 N 7659 plakalı otomobil, U dönüşü yasak olan bölgede dönüş yaptığı sırada O.M.Ö. kontrolündeki 16 KHD 36 plakalı otomobile arkadan çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı. Daha sonra karşı şeritten gelen, S.C. idaresindeki 34 FM 0036 plakalı aracın üzerine takla atarak düştü.
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3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
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Kazada, 06 N 7659 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Dalçık (42), eşi Aysel Öztürk Dalçık ile Ali Dalçık'ın kardeşi Emine Abinik (44) ve 34 FM 9026 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Cankurt (30) hayatını kaybetti.
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İbrahim Cankurt'un Antalya Başsavcısının yeğeni olduğu belirlendi. Ayrıca Cankurt'un bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı.
Title
Sebahattin Cankurt (60) yönetimindeki 34 FM 9026 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden, Kadriye Cankurt (63), Reyhan Cankurt (35), Semanur Cankurt (19) ve 16 KHD 36 plakalı otomobildeki Osman Murat Özbaş ve Saire Özçiftçi (36) ise yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların hastanedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Bursa'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Bursa-Ankara yolu Mezitler mevkisinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.


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