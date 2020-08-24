Bursa'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 6 yaralı

Bursa'da yasak olan bölgede yapılan U dönüşü feci bir kazaya sebep oldu.

İddiaya göre, Osman Murat Ö. idaresindeki 16 KHD 36 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Rüştiye Mahallesi mevkisinde yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmak istedi.

Bu sırada Bursa istikametinden gelen Aysel Dalçık yönetimindeki 06 N 7659 plakalı otomobil, Osman Murat Ö'nün kullandığı otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Ankara istikametinden gelen Sebahattin Cankurt idaresindeki 34 FM 0036 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

3 otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 4 kişi ve yaralanan 6 kişinin kimliği belli oldu.

Kazada, 06 N 7659 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Dalçık (42), eşi Aysel Öztürk Dalçık ile Ali Dalçık'ın kardeşi Emine Abinik (44) ve 34 FM 9026 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Cankurt (30) hayatını kaybetti.

Kazaya karışan araçlar hurdaya döndü.

DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

İbrahim Cankurt'un Antalya Başsavcısının yeğeni olduğu belirlendi. Ayrıca Cankurt'un bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sebahattin Cankurt (60) yönetimindeki 34 FM 9026 plakalı otomobilde bulunan aynı aileden, Kadriye Cankurt (63), Reyhan Cankurt (35), Semanur Cankurt (19) ve 16 KHD 36 plakalı otomobildeki Osman Murat Özbaş ve Saire Özçiftçi (36) ise yaralandı.

Kazada yaralanan 6 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların hastanedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Kazada hurdaya dönen otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat kapalı olan Bursa-Ankara karayolu kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.