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Gündem Bursada kendilerini "polis" olarak tanıtan ve dolandırıcılık yapan 5 kişi yakalandı
BURSA

Bursa'da kendilerini "polis" olarak tanıtan ve dolandırıcılık yapan 5 kişi yakalandı

Bursa'da kendilerini "polis" olarak tanıtan ve dolandırıcılık yapan 5 kişi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin evlerine giderek, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ikisi kadın 5 kişi kovalamaca sonrası yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kendilerini polis olarak tanıtan 5 kişi, yabancı uyruklu kişilerin evlerine girerek ziynet eşyalarını ve paralarını alarak ikametlerden ayrıldı.

Haber verilmesi üzerine emniyet ekipleri, söz konusu şüpheliler üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Bursa-Ankara kara yolu Mesudiye Mahallesi mevkisinde zanlıların otomobilini tespit eden ekipler, "dur" ihtarında bulundu.

Polislerden kaçan şüpheliler, Şehitler Mahallesi civarında araçlarının tekerleğinin patlaması üzerine yaya olarak kaçmaya başladı.

Tarım arazileri içinde kaçmaya çalışan zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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