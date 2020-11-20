Bursa'da kendilerini "polis" olarak tanıtan ve dolandırıcılık yapan 5 kişi yakalandı

Gündem

Mide bulandıran paylaşımlarla İslam'a saldırmıştı: Mehtap Balaban için 1 yıl 9 ay hapis istemi

Sosyal medyada İslam dinine hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yargılanan Mehtap Balaban'ın "zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 7 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Balaban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle yaklaşık bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.