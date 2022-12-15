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BURSA

Bursa'da kiracı daireyi boşaltması için gürültü yapan ev sahibinden şikayetçi oldu: Sırf rahatsız etmek için yapıyorum

Bursa'nın İznik ilçesinde, ev sahibi tarafından daireyi boşaltması için gürültü ve yüksek sesli müzikle taciz edilen kiracı, polise başvurdu. Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.B'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Bu evin kirasıyla geçindiğini söyleyen T.B. "Müziği koyuyorum sırf onları rahatsız etmek için. Ben de onun eline bakıyorum. Ben evimde oturmasını istemiyorum. Bana bir saygısı yok. Bulsun ev çıksın. Ben istemiyorum artık bunları. Kulağım ağır işitiyor, çalsın dursun. Sadece amaç onları rahatsız etmek" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Bursada kiracı daireyi boşaltması için gürültü yapan ev sahibinden şikayetçi oldu: Sırf rahatsız etmek için yapıyorum
İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ev sahibi T.B'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Yeşil Cami Mahallesi Büke Sokağı'nda iki katlı evin alt katında eşi ve yaşları küçük 4 çocuğuyla ikamet eden Nusret Durmaz, üst katındaki ev sahibi T.B'den şikayetçi oldu.

Durmaz iki yıl önce taşındıkları evin sahibinin, kendilerinden aldığı kiradan fazla ücret verecek birisini bulup kendilerini evden çıkarmak istediğini söyledi.

T.B'nin özellikle akşamları tencere tavayla ve yere bir şeyler vurarak gürültü yaptığını, baca deliğinden alt kata yüksek sesle müzik açıp dinlettiğini anlatan Durmaz, şöyle konuştu:

  • "Bir aydır gerçekten zor şeyler geçirdik. Yaşlı olduğu için çok sabrettik, sonuçta hepimizin annesi babası var ama bu teyze de bunu çok kullandı ve bize bir insanın bir insana yapmaması gereken şeyler yaptı. Benim adıma bir problem yok ama çocuklarım rahatsız oldu, akşamları uyuyamadılar, korktular. Biz de bir şey yapamadık. Yapabileceğimiz tek şey polise şikayette bulunmak. Biz de bunu yaptık. Onlar da sağ olsunlar ilgilendiler ama bizim sıkıntımız bir aydır bu şekilde devam ediyor."

Kiracı Nusret Durmaz.
Kiracı Nusret Durmaz.

Durmaz, iki yıldır kirayı aksatmadığını, ev sahibiyle bundan önce herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi.

Ev sahibinin, anlaştığı yeni kiracıyı kapılarına getirdiğini öne süren Durmaz, "Güzel bir dille izahını yaptık, bize zaman vermeleri gerektiğini söyledik. Bu süre zarfında ev bulup ayrılabiliriz ama haliyle biz de çalışıyoruz, işlerimiz oluyor. Neticesini bekleyeceğiz." dedi.

Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.B'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.B'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

"Müziği koyuyorum, sırf onları rahatsız etmek için"

T.B. ise bu evin kirasıyla geçimini sağladığını belirtti.

  • Kiracısından zam yapmasını istediğinde, onun da kirayı 650 liradan 1000 liraya yükselttiğini, parayı bankaya yatırdığını anlatan T.B, "Müziği koyuyorum sırf onları rahatsız etmek için. Ben de onun eline bakıyorum. Ben evimde oturmasını istemiyorum. Bana bir saygısı yok. Bulsun ev çıksın. Ben istemiyorum artık bunları. Kulağım ağır işitiyor, çalsın dursun. Sadece amaç onları rahatsız etmek." ifadelerini kullandı.

Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.B'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

T.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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