Bursa'da kiracı daireyi boşaltması için gürültü yapan ev sahibinden şikayetçi oldu: Sırf rahatsız etmek için yapıyorum Bursa'nın İznik ilçesinde, ev sahibi tarafından daireyi boşaltması için gürültü ve yüksek sesli müzikle taciz edilen kiracı, polise başvurdu. Şikayet üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.B'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Bu evin kirasıyla geçindiğini söyleyen T.B. "Müziği koyuyorum sırf onları rahatsız etmek için. Ben de onun eline bakıyorum. Ben evimde oturmasını istemiyorum. Bana bir saygısı yok. Bulsun ev çıksın. Ben istemiyorum artık bunları. Kulağım ağır işitiyor, çalsın dursun. Sadece amaç onları rahatsız etmek" ifadelerini kullandı.

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