Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şahıs basın mensubuna saldırdı Kısıtlamada sokağa çıktı "Ben eski boksörüm" diyerek gazeteciyi darp etti Bursa'da koronavirüs nedeniyle uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıs bekçilerin kendisini uyarmasının ardından olay yerinde bulunan basın mensuplarına saldırdı. Basın mensubuna önce hakarette bulunan şahıs ardından da "Ben eski boksörüm" diyerek darp etti. Yaralanan basın mensubu, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi 03 Aralık 2020, 08:13 Son Güncelleme: 03 Aralık 2020, 08:24 AA