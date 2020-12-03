Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şahıs basın mensubuna saldırdı
Kısıtlamada sokağa çıktı "Ben eski boksörüm" diyerek gazeteciyi darp etti
Bursa'da koronavirüs nedeniyle uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıs bekçilerin kendisini uyarmasının ardından olay yerinde bulunan basın mensuplarına saldırdı. Basın mensubuna önce hakarette bulunan şahıs ardından da "Ben eski boksörüm" diyerek darp etti. Yaralanan basın mensubu, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiden biri, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna saldırdı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak'ta devriye gezen bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden S.S, M.Ö. ve Ö.Ç'yi evlerine gitmeleri konusunda uyardı.
'BEN ESKİ BOKSÖRÜM' DİYİP DARP ETTİ
Uyarıya direnen 3 kişiden S.S. olay yerinde bulunan ve kısıtlamayı ihlal edenleri görüntüleyen basın mensubuna önce hakarette bulundu, ardından da "Ben eski boksörüm" diyerek gazeteciyi darp etti.
Yaralanan basın mensubu, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.