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BURSA

Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şahıs basın mensubuna saldırdı

Kısıtlamada sokağa çıktı "Ben eski boksörüm" diyerek gazeteciyi darp etti

Bursa'da koronavirüs nedeniyle uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıs bekçilerin kendisini uyarmasının ardından olay yerinde bulunan basın mensuplarına saldırdı. Basın mensubuna önce hakarette bulunan şahıs ardından da "Ben eski boksörüm" diyerek darp etti. Yaralanan basın mensubu, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Yaralanan basın mensubu, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırdı.
Yaralanan basın mensubu, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırdı.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiden biri, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak'ta devriye gezen bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden S.S, M.Ö. ve Ö.Ç'yi evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

AA
Darp edilen basın mensubu hastaneye kaldırıldı.

'BEN ESKİ BOKSÖRÜM' DİYİP DARP ETTİ

Uyarıya direnen 3 kişiden S.S. olay yerinde bulunan ve kısıtlamayı ihlal edenleri görüntüleyen basın mensubuna önce hakarette bulundu, ardından da "Ben eski boksörüm" diyerek gazeteciyi darp etti.

Yaralanan basın mensubu, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

'Haberimiz yoktu' dediler ceza yemekten kurtulamadılar
FOTOĞRAF 22
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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyerek otomobil ile gezintiye çıkan 3 gence 12 bin 250 TL para cezası uygulandı. Ceza yiyen gençler, Yasaktan haberimiz yoktu, gündemi takip etmemiz lazım, Allah sonumuzu hayır etsin dedi.
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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Davutdede Caddesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 03 DC 880 plakalı otomobili durdurdu.
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Otomobildeki Engin Y., Yunus T. ve Ferhat Ç.’nin izin belgesi olmadığını ve maske takmadıklarının gören polis ekipleri 3 genci araçtan indirdi.
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gençlere ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak’ ve ‘Maske Takmamak’ suçundan toplamda 12 bin 250 TL para cezası uygulandı.
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Ceza yedikten sonra ekiplere Allah razı olsun diye teşekkür eden gençler, Yasaktan haberimiz yoktu, gündemi takip etmemiz lazım, Allah sonumuzu hayır etsin’’ dedi.
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Ceza yedikten sonra ekiplere Allah razı olsun diye teşekkür eden gençler, Yasaktan haberimiz yoktu, gündemi takip etmemiz lazım, Allah sonumuzu hayır etsin’’ dedi.
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Kırıkkale’de sokağa çıkma izni olan bir genç, ‘kimse yok’ diye sigara içerken ekiplere yakalandı, 900 lira ceza aldı.
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Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’ndeki görevli uzman jandarma ekipleri, saat 21.00’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için denetim yaptı.
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Kent merkezindeki Menderes Caddesi üzerinde ıssız sokaklarda devriye yapan ekiplere, sigara içerken yakalanan genç, ‘kimse yok’ diye sigara içtiğini söylese de 900 lira cezadan kurtulamadı.
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. Maske takmamaktan da uyarı aldı.
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Cumhuriyet Meydanı’ndaki 2 kişiye de kısıtlamaya uymadıkları için 3 bin 150’şer lira ceza kesildi. Ekipler, saat 05.00’a kadar denetimlerini sürdürüyor.
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Hatay’da Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile sıkı denetim gerçekleştirdi. Kamyonet ile kısıtlama da denetime takılan yabancı uyruklu bir aile önce hastaneden döndüklerini söylerken, sonra misafirlikten geldiklerini itiraf etti.
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Hatay’ın merkez ilçesinde Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saat 21:00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası denetimlerini sıklaştırdı.
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Cumhuriyet Meydanı’nda denetim gerçekleştiren ekipler, 31 MB 0189 plakalı bir kamyoneti durdurdu.
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Kamyonetin ön kısmında 2 yetişkin 2 çocuk görülürken, kasasında 4 kişi ve 2 çocuk olduğunu fark etti.
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Kısıtlama da dışarı çıkan aile önce hastaneden döndüklerini ve evlerine gitmek üzere olduklarını söyledi.
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Trafik ekiplerinin hastane ile ilgili belge istemesinin ardından suçlarını itiraf ederek, misafirlikten döndüklerini söylediler. 4’ü çocuk olmak üzere toplamda 10 kişi olan aile ile ilgili işlem yapıldı.
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Araç sürücüsünün ehliyeti olmadığı öğrenilirken, aracın muayene ve sigortasının da olmadığı anlaşıldı.
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Aracın plakasının okunamayacak kadar silinmiş olmasından dolayı da ceza yiyen araç sürücüsüne toplamda 5 bin 949 lira ceza yazılarak araç 15 gün boyunca trafikten men edildi.
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Ayrıca 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile toplamda 18 bin 900 lira ceza yazıldı.
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Ayrıca 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile toplamda 18 bin 900 lira ceza yazıldı.
'Haberimiz yoktu' dediler ceza yemekten kurtulamadılar
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi. 8 saatlik kısıtlamada çok sayıda kişi çeşitli nedenlerden ötürü sokağa çıkınca ceza yemekten de kurtulamadı.
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