Bursa'da 'Oynamayan korona olsun' anonsu yapan piyaniste ve düğün sahibine para cezası Bursa'da bir sokak düğününde, piyanistin ''Hadi herkes piste. Oynamayan korona olsun.'' anonsu üzerine 30 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymayarak halay çekmesi sonucu düğün sahibine ve piyaniste para cezası kesildi.

Haber Merkezi 26 Ağustos 2020, 12:46 Son Güncelleme: 26 Ağustos 2020, 13:05 AA