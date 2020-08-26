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BURSA

Bursa'da 'Oynamayan korona olsun' anonsu yapan piyaniste ve düğün sahibine para cezası

Bursa'da bir sokak düğününde, piyanistin ''Hadi herkes piste. Oynamayan korona olsun.'' anonsu üzerine 30 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymayarak halay çekmesi sonucu düğün sahibine ve piyaniste para cezası kesildi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan bir sokak düğününde, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle iki kişiye para cezası kesildi.

  • İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta sonu Kemalpaşa Mahallesi'ndeki düğünde bir piyanistin, "Hadi herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah." diyerek katılanları oyuna davet ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Davetin ardından yaklaşık 30 kişinin halay çektiği öne sürülen piyanist ile düğün sahibi hakkında toplam 6 bin 360 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

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Oynamayan korona olsun

'Oynamayan korona olsun'

Bu ​anonsu yapan piyaniste ve düğün sahibine para cezası.
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