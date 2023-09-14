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Bursa’da şafak operasyonu: DEAŞ şüphelisi 17 kişi gözaltına alındı

Bursa’da Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerine il genelinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Jandarma ve polisin ortak operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

10:51 . 14/09/2023 الخميس
IHA
Fotoğraf: Arşiv.

Fotoğraf: Arşiv.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile il genelinde DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 şüpheli ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki şüpheli düzenlenen şafak baskınında yakalandı.

Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan toplam 17 şüphelinin işlemleri devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.


Mersin'de PKK DEAŞ ve FETÖ'ye eş zamanlı şafak operasyonu: 4 gözaltı
Mersin'de PKK DEAŞ ve FETÖ'ye eş zamanlı şafak operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin finans kaynaklarının tespitine yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda, yabancı uyruklu olduğu belirtilen DEAŞ şüphelisi S.K, FETÖ şüphelisi A.F.K. ve PKK/KCK şüphelileri R.E. ile L.O'yu yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron kullanılan ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, bazı zanlıların evlerine kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Ekipler, adreslerin çevresinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı. Operasyonda 4 zanlı yakalandı, aramalarda ele geçirilen doküman ve dijital malzemeler incelemeye alındı.


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