Bursa'da şafak vakti dev operasyon: 600 polis katıldı

Ekonomi

Antalya'da tepki çeken villa inşaatı: Gören CİMER ve belediyeye şikayet ediyor

Antalya'nın Demre ilçesindeki doğa harikası Üçağız Yarımadası'nda, bir İngiliz vatandaşının villa inşaatı tepkilere yol açtı. Yaklaşık 10 yıl önce satın alınan kaçak yapının yıkılıp, İmar Barışı'ndan faydalanarak, yerine villa yapılması çok sayıda vatandaş tarafından CİMER, kaymakamlık ve belediyeye şikayet edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelecek cevap bekleniyor. Yapı kayıt belgesinin geçersiz olması halinde hem yıkım hem de para cezası uygulanacak.