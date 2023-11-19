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Bursa'da sağanak yağış istinat duvarını çökertti: Araçlar içerisine düştü

Bursa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir sokaktaki istinat duvarı çöktü. Sokak üzerinde park halindeki dört araç ise çöken duvar nedeniyle oluşan çukura düştü.

Semih Bozkuş
01:03 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kestel'de sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü.

Kestel'de sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü.

Bursa'da dört araç istinat duvarının çökmesiyle oluşan çukura düştü.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle bir sokaktaki istinat duvarı çöktü. Sokak üzerinde park halindeki 4 araç çöken çukura düşerken, olay yeri yakınında bulunan apartmanda oturanlar tedbir amacıyla boşaltıldı.


Bursa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle saat 21.30 sıralarında Vendimehmet 124'üncü sokak'ta istinat duvarı çöktü. Sokak üzerinde park halindeki 16 AJF 280, 16 AAB 62, 16 AGK 467 plakalı otomobil ile 16 U 3220 plakalı hafif ticari araç, çöken çukura düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, çökmenin meydana geldiği alanın yan tarafındaki 5 katlı binada oturanlar tedbir amaçlı boşaltıldı. Vinç yardımıyla düştükleri yerden çıkartılan 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



#Bursa
#Kestel
#İstinat Duvarı
#Sağanak Yağış
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