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Bursa'da dişi çekilen çocuğun ölümü sonrası diş kliniği bir ay süreyle kapatıldı

Bursa'da genel anesteziyle dişi çekildikten sonra fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında işlemin yapıldığı klinik 1 ay süreyle kapatıldı.

14:43 - 18/11/2023 Cumartesi
AA
Soruşturma kapsamında diş kliniği 1 ay süreyle kapatıldı

Soruşturma kapsamında diş kliniği 1 ay süreyle kapatıldı

Diş çekimi için 10 Kasım'da ailesiyle gittiği özel klinikte genel anestezi uygulanan ve 14 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Deniz Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında diş kliniği 1 ay süreyle kapatıldı.

Aydın ve Elena çiftinin 5 yaşındaki oğulları Deniz Sönmez'e 10 Kasım'da diş çekimi için gittiği özel poliklinikte genel anestezi uygulanmış, daha sonra bekleme odasına alınan çocuğun bir süre sonra ateşi yükselmişti. Evine gönderilen çocuk, durumu kötüleşince ailesi tarafından Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesine götürülmüş, tedavi altına alınan Sönmez 4 gün sonra hayatını kaybetmişti. Sönmez'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Keles ilçesine bağlı kırsal Denizler Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedilmiş, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatılmıştı.



Diş muayenehanesinde esrarengiz ölüm: Ekipler kanlar içinde buldu
Diş muayenehanesinde esrarengiz ölüm: Ekipler kanlar içinde buldu

Kadıköy'de özel bir diş hekimi muayenehanesi olan yaşlı kadın, kanlar içinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, yakınları akşamdan beri Şeyma Biran(64)'dan haber alamadı, karakola ihbarda bulundu. İhbar üzerine muayenehaneye giden polis ekipleri yaşlı kadını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Şeyma Biran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmalarda talihsiz kadının vücudunda ve boynunda bıçak darbeleri olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.


#Bursa
#Diş kliniği
#İl Sağlık Müdürlüğü
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