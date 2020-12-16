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Bursa’da sahte içki faciası: Ölü sayısı 3’e yükseldi

Bursa'da sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanan 14 kişi hastaneye kaldırılmıştı. İki kişinin hayatını kaybettiği olaydan bir acı haber geldi. Hastanede tedavisi devam eden bir kişinin daha yaşamını yitirdiği öğrenildi. Tedavilerine devam edilen 11 kişiden 6'sının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde tedavi gören İrfan Ç. (39) de yaşamını yitirdi. Çekirge Devlet ve Bursa Şehir hastanelerinde tedavileri süren 11 kişiden 6'sının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheliler gözaltında

Bu kişilere sahte içkileri sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.O. ve U.K. ise gece saatlerinde Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinden, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis, gözaltına alınan 2 kişiden alkol temin eden başkalarının olup olmadığını da araştırıyor.

Olayın geçmişi

Bursa'da dün ve önceki gün farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan Mehmet İ. (59), Ferdi N. (37), İrfan Ç, B.E. (36), M.T. (51), E.A. (43), A.G (52), M.D. (58), M.Ö.K, R.H, G.M, F.D.Y. (49), T.M. (44) ve S.Ç. (51), Çekirge Devlet ve Bursa Şehir hastanelerine kaldırılmıştı. Bu kişilerden Mehmet İ. ve Ferdi N. dün hayatını kaybetmişti.

  • Gözaltına alınan 2 şüpheliden U.K, emniyetteki ifadesinde, etil alkol olarak bildiği maddeyi 50-60 litre olarak internet üzerinden İstanbul'dan sipariş ettiğini, kendisine kargoyla gelen içkileri başka kişilere de sattığını belirtmişti. Polis ekipleri, U.K'den içki satın alan 4 kişinin adreslerini belirleyip, toplam 30 litre sahte içkiyi tüketilmeden ele geçirmişti.


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Bursa’da sahte içki faciası: Bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi komada
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Bursa Çekirge Devlet ve Şehir Hastanelerine iki günde alkol zehirlenmesi ile peşpeşe 11 kişinin gelmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
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Hayati tehlike kaydıyla hastaneye yatırılan 11 kişiden Mehmet İ. isimli şahıs bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
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Polisin yaptığı soruşturmada zehirlenen kişilerin, 0,5 litrelik pet şişeler halinde sahte içkileri satın aldığı kişi tespit edildi.
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E.K. isimli kişi ilk etapta gözaltına alınırken, şüpheli bu kişi etil alkol olarak bildiği 5 litrelik içkiyi U.K. isimli şahıstan aldığını ifade etti.
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Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Gözaltına alınan U.K. isimli kişi de İstanbul’daki bir firmaya internet üzerinden 50-60 litrelik etil alkol siparişi verdiğini, bu maddeyi de çok sayıda kişiye sattığını ifade etti.
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Emniyet birimleri çeşitli adreslere yaptığı operasyonla 5 kişiyi daha gözaltına alarak İstanbul’dan gelen 50 litrelik etil alkolün 30 litresine ulaştı.
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20 litrelik kısmının ise yarım litrelik pet şişeler halinde piyasaya sürüldüğü öğrenildi.
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Polis yaklaşık 40 şişe olduğu tahmin edilen sahte içkilerin peşine düşerken içenleri ise en yakın hastaneye gitmeleri hususunda uyardı.
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Soruşturma derinleştirilirken, başkaca sahte alkol satılan kişilere ulaşılmaya çalışıldığı, 20 litre civarındaki sahte içkinin bulunması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Bursa’da sahte içki faciası: Bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi komada
Bursa'da sahte içki nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi hayati tehlike kaydıyla tedavi altına alındı. İnternet üzerinden sipariş verdiği etil alkolleri piyasaya süren 2 kişi ile satın alan 5 kişi daha gözaltına alındı.
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