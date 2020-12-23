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Bursa’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi

Sahte içkide bilanço yükseliyor

Bursa’da sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki Kenan Çetinkaya ve 41 yaşındaki Mümin Ayyıldız da hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybeden sayısı 6’ya yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınanlar tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınanlar tutuklandı.

Bursa’da 10 gün içerisinde alkol aldıktan sonra rahatsızlanan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet Süpürgeci (62), Kenan Çetinkaya (56), Mümin Ayyıldız (41), Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52) ve Mehmet Özgür K. tedaviye alındı. Bu kişilerden Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi ve Mehmet Süpürgeci geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

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Tedavi görenlerin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Son olarak ise, 56 yaşındaki Kenan Çetinkaya ve 41 yaşındaki Mümin Ayyıldız da hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Kenan Çetinkaya ve Mümin Ayyıldız’ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. Halen hastanelerde tedavi görenlerin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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5 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Erhan Okumuşoğlu, Uğur Kökkoparan, Muhammet Haksever (42), Birkan Başak (44) ve Mesut Güler, çıkarıldıkları mahkemece ’birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı.

Bursa’da sahte içki faciası: Ölü sayısı 3’e yükseldi
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