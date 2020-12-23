Sahte içkide bilanço yükseliyor

Hayat

Prof. Dr. Orhan Kural vasiyetini yazmış: Kürk giyenler ve avcılar gelmesin bir tane bile canlı çiçek getirilmesin

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyetini bir video ile kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Cenaze törenini tüm detaylarına kadar düşünen Prof. Dr. Kural, kürk giyenlerin aktif avcılık ve hayvan ticareti yapanların cenazesine gelmemesini istedi. Kural, akademisyen Cengiz Kuzu'ya hakkını helal etmediğini söylerken, ayrıca cenaze için kimsenin canlı çiçek getirmemesini de rica etti.