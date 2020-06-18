Bursa’da sel suları önüne ne kattıysa sürükledi: Bir kadın son anda kurtarıldı Bursa’da sağanak yağış hayatı felç etti. Tahtakale’de sel suları önüne ne kattıysa sürükledi. Bir kadın sel sularından son anda kurtarıldı.

Haber Merkezi 18 Haziran 2020, 15:35 Son Güncelleme: 18 Haziran 2020, 15:55 İHA