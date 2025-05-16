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Bursa'da tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi

Bursa'da tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi

16:0716/05/2025, Cuma
AA
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Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi.
Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, çeşitli dönemlere ait olup tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, çeşitli dönemlere ait olup tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kumlukalan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler N.L. ve M.K. yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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