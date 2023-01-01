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Bursa'da zincirleme kaza: İki kişi öldü dört kişi yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde TIR, arıza nedeniyle sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği TIR’a, ardından da yolcu otobüsüne çarptı. Kazada TIR şoförleri ölürken, otobüsteki 4 yolcu ise hafif yaralandı. Olayın ardından Bursa-İzmir kara yolunda ulaşım kısa süreliğine kapandı.

12:22 . 19/09/2023 Salı
AA
Bursa-İzmir kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Bursa-İzmir kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Resul Ç. (29) yönetimindeki 16 ARS 042 plakalı tır, Bursa-İzmir kara yolu Barakfakih mevkisinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen Neşir A'nın kullandığı 68 AAZ 726 plakalı tıra arkadan çarptı.


Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, daha sonra da sol şeritte ilerleyen S.S'nin kullandığı 42 DLH 42 plakalı yolcu otobüsüne çarparak durabildi.


Kazada, çarpmanın etkisiyle hareket eden aracının altında kalan Neşir A. ile yaralanarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen sürücü Resul Ç. hayatını kaybetti.

Otobüste yaralanan 4 yolcu ise Kestel ve Bursa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bursa-İzmir kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.





#Bursa
#otobüs
#TIR
#kaza
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