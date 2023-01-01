Bursa'da zincirleme kaza: İki kişi öldü dört kişi yaralandı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar Resmi Gazetede yayımlandı. Trafik sigortası yönetmeliğinde yeni dönem başlıyor. Karara göre zorunlu trafik sigortasında teklif alamayanların azami prim tutarları SEDDK (Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu) tarafından belirlenecek.