Gündem Bursadaki korkunç cinayette kan donduran detay Üvey anne Muhammedin cesedini gömme planı yapmış
BURSA

Bursa'daki korkunç cinayette kan donduran detay: Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış

Bursa'da 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed H.'nin evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, kardeşini öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki abla H.H.'nin de işkence gördüğü ortaya çıktı. Üvey anne ile birlikte gözaltına alınan baba ifadesinde, eşinin bir gün boyunca polise gitmesini, 'kendimi öldürürüm' tehdidiyle engellediğini, oğlunun cesedini gömmek için de plan yaptığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Bursa'da öldürülen Muhammed'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
Bursa'da öldürülen Muhammed'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Bursa'da Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde dün akşam ortaya çıkan korkunç olayda, ihbar üzerine eve giden polis, Suriyeli Muhammet Hüseyin’in cansız bedenini buldu. Vücudunda kesik, darp ve yanık izleri tespit edilen çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Baba, Yahya H., polise, oğlunu 14 yaşındaki kızı H.H.'nin öldürdüğünü söyledi.

DHA
Abla H.H.

ABLADA DA YANIK İZLERİ VAR

  • Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'nca yapılan çalışmalar kapsamında, abla H.H.'nin de sırtında yanıklar bulunduğu tespit edildi. Abla, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ÖLÜMÜ BİR GÜN SAKLAMIŞLAR

Polis, baba Yahya H. (40) ile üvey anne Emine H.'yi (44) gözaltına aldı. İkilinin alınan ifadeleri ise Muhammed'in ölümünün bir gün boyunca saklandığını ortaya çıkardı. Muhammed ile ablası H.H.'nin ilk evliliğinden olduğunu, ikinci eşi Emine H.'den de 2 çocuğu bulunduğunu anlatan babanın ifadeleri ortaya çıktı.

DHA
Muhammed H.
  • 5 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, Bursa'ya geldiklerini ve otogarda rehber olarak çalıştığını anlatan Yahya H., "Pazartesi akşamı işten geldim. Eşim, 'Muhammed öldü' dedi. Korkudan cenazenin yanına gidemedim. Polisi neden aramadığını sorduğumda, 'Polisi aramayalım, bizi içeri atarlar' dedi. Polisi aramak istediğimde ise, boğazına bıçak dayayarak, 'Polisi ararsan kendimi keserim' dedi. Bunun üzerine polisi arayamadım. Ne olduğunu sorduğumda ise Muhammed'in ablasının temizlik sonrası unuttuğu kimyasal maddeyi içtiğini söyledi. Ertesi sabah ise, ablasının kardeşini, ağzını elleriyle kaparatarak, boğduğunu söyledi" dedi.

ÜVEY ANNE CESEDİ GÖMMEYİ PLANLAMIŞ

Oğlunun bulunduğu odaya girmediğini, kızına da korkudan titrediği için olayı soramadığını iddia eden baba, "Sabah işe gittim. Akşam eve geldiğimde eşime polise haber vermemiz gerektiğini söyledim. Ancak 'Polis bizi mahveder, içeri atar, çocuklar rezil olur' diyerek, karşı çıktı. Oğlumun cesedini gömmeyi planladı. Ben de 'tamam' diyerek onu oyaladım, evden çıkıp polise geldim. Oğlumun ölümünde eşimden şüpheleniyorum" diye konuştu.

Üvey anne Emine H. ise, Muhammed'in temizliği ile ablasının ilgilendiğini bu nedenle vücudundaki yanıkları görmediğini iddia ederek, şunları söyledi:

  • "10-15 gün öce Muhammed dolabın üzerinden düştü. Daha sonra ayağı ağrıdığı için tuvalete gidememiş, altına yapmış. Ablasına evde bulunan temizlik malzemeleri ile şampuanı vererek, kardeşini temizlemesini söyledim. Birkaç gün sonra ablası, kardeşinin altını çamaşır suyu ile temizlediğini söyledi. 9-10 gün önce ise ablası, kahvaltı sırasında üzerine sıcak çay döktü. Olay günü, ablası yanıma geldi. Ne olduğunu sorduğumda, 'Muhammed duvara vuruyordu, saçlarını çekiyordu, Sus yat diyerek, ağzını kapattım' dedi. Durumu anladığımda eşimi aradım ama söyleyemedim. Çünkü çocukları nedeniyle eşimle aramızda sorunlar vardı."

Polis, soruşturma kapsamında biri ev sahibi aynı sokakta oturan 5 kişini de bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurdu.

9 yaşındaki Muhammet 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldü
GÜNDEM
9 yaşındaki Muhammet 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldü
ABD Esed rejimine ait 2 noktayı vurdu

ABD Esed rejimine ait 2 noktayı vurdu

​ABD askerleri Esed rejimine bağlı bir askeri öldürdü.
Cezai ehliyeti yok

Cezai ehliyeti yok

​Siyanürle anne ve babasını katletmişti.
FETÖnün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibi

FETÖ'nün siyasi ayağı
Kılıçdaroğlu ve ekibi

​Erdoğan, grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Korkunç cinayette<br> kan donduran detay

Korkunç cinayette
kan donduran detay

Üvey anne Muhammed'i gömme planı yapmış.
Elazığ <br>3,8 ile sallandı

Elazığ
3,8 ile sallandı

​Dün geceden itibaren 15 deprem meydana geldi.
Rejim güçlerini her yerde vuracağız

Rejim güçlerini her yerde vuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu.

Lütfen kar tatili mesajı atmayın

Lütfen kar tatili mesajı atmayın

​Çorum Valisi Çiftçi, kar tatili bekleyen öğrencilerin mesajlarına cevap verdi.
Türk heyeti<br> Rusya'ya gidiyor

Türk heyeti
Rusya'ya gidiyor

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib mesajı.
Hava ve karada<br>alternatiflerimiz var

Hava ve karada
alternatiflerimiz var

​TSK olası operasyonda hangi mühimmatları kullanacak?
İdlib'i görüştüler

İdlib'i görüştüler

​Erdoğan ve Putin Suriye krizini ele aldı.
Kimse 'Kadir suçludur' diyemez

Kimse 'Kadir suçludur' diyemez

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kadir Şeker açıklaması.
Aciz kalmış

Aciz kalmış

​Bakan Turhan'dan çarpıcı uçak kazası açıklaması.
Üzerine su atıp saldırdılar

Üzerine su atıp saldırdılar

​Darbeci Guaido'ya havaalanında "sıcak" karşılama.
Askerlere talimat verildi

Askerlere talimat verildi

​Bakan Akar'dan yabancı basına flaş İdlib açıklaması.
20 milyon ile<br>kaçan tanıdık çıktı

20 milyon ile
kaçan tanıdık çıktı

CHP'li Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme.
Koronavirüslü kadının<br>sağlıklı bir kızı oldu

Koronavirüslü kadının
sağlıklı bir kızı oldu

​Ülke genelinde salgın nedeniyle bin 17 kişi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.