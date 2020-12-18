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BURSA

Bursa'daki sahte alkol faciasında iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Bursa'daki sahte alkol faciasında vaka sayısı artıyor: İki kişinin hayati tehlikesi var

Sahte alkol vakalarının yeniden ortaya çıktığı Bursa'da üç kişinin hayatını kaybetmesinin ardından zehirlendiği iddia edilen iki kişi daha hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mehmet S.(62) ve Kenan Ç.(56)’nin körlük yaşadığı ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Bursa’da sahte alkol kullanarak zehirlendiği iddia edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa’da sahte alkol kullanarak zehirlendiği iddia edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Caddesi’nde meydana geldi.

Akşam saatlerinde evinde içki içen Mehmet S. saat 04.30 sıralarında fenalaştı. Evde bulunan akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde körlük yaşadığı tespit edilen Mehmet S., Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bursa’da sahte alkol kullanarak zehirlendiği iddia edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da sahte içki faciası: Ölü sayısı 3’e yükseldi
GÜNDEM
Bursa’da sahte içki faciası: Ölü sayısı 3’e yükseldi

PET ŞİŞE İÇERİSİNDEKİ MADDEDEN ALINAN NUMUNE İNCELEMEYE ALINDI

İnegöl’ün kırsal Konurlar mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda ise Kenan Ç., henüz nereden aldığı tespit edilemeyen pet şişedeki içkiyi içti. Bir süre sonra fenalaşan ve körlük yaşayan Kenan Ç. akrabaları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kenan Ç.’nin sahte alkol nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Sahte alkol olduğu iddia edilen pet şişeden numune alan ekipler maddeyi incelenmek üzere İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne teslim etti.

Bursa’da sahte alkol kullanarak zehirlendiği iddia edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Mehmet S. ve Kenan Ç.’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis iki olayla da ilgili soruşturma başlattı.

İnternette öldüren satış: İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti
EKONOMİ
İnternette öldüren satış: İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti

Bursa’da sahte içki faciası: Bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi komada
FOTOĞRAF 10
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Bursa Çekirge Devlet ve Şehir Hastanelerine iki günde alkol zehirlenmesi ile peşpeşe 11 kişinin gelmesi üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
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Hayati tehlike kaydıyla hastaneye yatırılan 11 kişiden Mehmet İ. isimli şahıs bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
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Polisin yaptığı soruşturmada zehirlenen kişilerin, 0,5 litrelik pet şişeler halinde sahte içkileri satın aldığı kişi tespit edildi.
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E.K. isimli kişi ilk etapta gözaltına alınırken, şüpheli bu kişi etil alkol olarak bildiği 5 litrelik içkiyi U.K. isimli şahıstan aldığını ifade etti.
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Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi. Gözaltına alınan U.K. isimli kişi de İstanbul’daki bir firmaya internet üzerinden 50-60 litrelik etil alkol siparişi verdiğini, bu maddeyi de çok sayıda kişiye sattığını ifade etti.
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Emniyet birimleri çeşitli adreslere yaptığı operasyonla 5 kişiyi daha gözaltına alarak İstanbul’dan gelen 50 litrelik etil alkolün 30 litresine ulaştı.
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20 litrelik kısmının ise yarım litrelik pet şişeler halinde piyasaya sürüldüğü öğrenildi.
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Polis yaklaşık 40 şişe olduğu tahmin edilen sahte içkilerin peşine düşerken içenleri ise en yakın hastaneye gitmeleri hususunda uyardı.
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Soruşturma derinleştirilirken, başkaca sahte alkol satılan kişilere ulaşılmaya çalışıldığı, 20 litre civarındaki sahte içkinin bulunması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Bursa’da sahte içki faciası: Bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi komada
Bursa'da sahte içki nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi hayati tehlike kaydıyla tedavi altına alındı. İnternet üzerinden sipariş verdiği etil alkolleri piyasaya süren 2 kişi ile satın alan 5 kişi daha gözaltına alındı.


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