Bursa'daki trafik kazasında anne ile kızı öldü: 3 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ebru C. (51) ve kızı Zeynep C. (23) ile Nesrin C. (56) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Daha sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan anne Ebru C. ile kızı Zeynep C, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.