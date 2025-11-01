Yeni Şafak
Bursa'daki trafik kazasında anne ile kızı öldü: 3 kişi yaralandı

16:121/11/2025, Cumartesi
AA
Bursa'da trafik kazası
Bursa'da trafik kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekicinin hafif ticari araca çarptığı kazada anne ile kızı öldü, 3 kişi yaralandı.

Enes A. (23) yönetimindeki 11 ABH 651 plakalı çekici, Bozüyük-İnegöl kara yolunda Taner C. (60) idaresindeki 16 BG 443 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ebru C. (51) ve kızı Zeynep C. (23) ile Nesrin C. (56) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan anne Ebru C. ile kızı Zeynep C, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.




