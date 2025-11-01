Yeni Şafak
Motosikletlerin çarpıştığı kazada altı yaralı

00:561/11/2025, Cumartesi
IHA
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da motosiklet sürücüsü, önünde seyreden motosiklete arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında biri ağır altı kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 3 motosiklet çarpıştı; 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl’den Bursa istikametine hızla seyreden sürücü Emirhan E.(19) yönetimindeki 16 BNR 239 plakalı motosiklet, önünde seyreden Sürücü Berat G. (17) yönetimindeki 16 BSS 476 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet aynı yöne giden Muhammet Habip T.(19) yönetimindeki 16 BRR 463 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler devrilerek sürüklendi.

Kaza sonucu 3 motosikletin sürücüleri ile 16 BSS 476 plakalı motosikletteki yolcu Fatih K.(15) ile 16 BRR 463 plakalı motosikletteki yolcu Refik Fırat B.(19) ve 16 BNR 239 plakalı motosikletteki yolcu Yusuf K.(15) yaralandı. 6 yaralı da kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Refik Fırat B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın görgü tanıkları motosikletli gençlerin karayolu üzerinde yarış yaptıklarını iddia ettiler. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Bursa
#Motosiklet
#Kaza
