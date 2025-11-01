Motosikletlerin çarpıştığı kazada altı yaralı

Kaza sonucu 3 motosikletin sürücüleri ile 16 BSS 476 plakalı motosikletteki yolcu Fatih K.(15) ile 16 BRR 463 plakalı motosikletteki yolcu Refik Fırat B.(19) ve 16 BNR 239 plakalı motosikletteki yolcu Yusuf K.(15) yaralandı. 6 yaralı da kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Refik Fırat B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.