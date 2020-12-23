Gündem Bursadan sonra sahte içki İstanbulda da can aldı Ağzı ve burnu kan içinde bulundu
İSTANBUL

Bursa'dan sonra sahte içki İstanbul'da da can aldı: Ağzı ve burnu kan içinde bulundu

Bursa'da sahte içkiden 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından kötü bir haber de İstanbul'dan geldi. Maltepe'de 48 yaşındaki Hayrettin Canbaz, sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Ekipler elleri ve burnu kan içinde bulunan Canbaz, olay yeri inceleme ekipleri tarafından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Sahte içkiyi temin ettiği tespit edilen büfe işletmecisi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Hayrettin Canbaz, sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.
Hayrettin Canbaz, sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay dün saat 14.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin evde bulunan arkadaşının hareketsiz bir şekilde yerde yattığını ihbar etmesi üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri söz konusu adrese gitti. İçeride bulunan Kemal T.'nin kapıyı açması üzerine ekipler elleri ve burnu kan içinde olan bir kişinin yerde yattığını gördü. Polis sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri 48 yaşındaki Hayrettin Canbaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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  • Harem Otogarı'nda minibüsçülere aşçılık yapan Kemal T.'nin ilk ifadesinde, yerde yatan Hayrettin Canbaz ile çalıştığı yerden tanıştığını, ara sıra minibüslerde kahyalık yapan Hayrettin Canbaz'ı kalacak yeri olmadığından evinde bir günlük misafir ettiğini söylediği öğrenildi.

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Yere düşerken kapı camına çarpmış

Üsküdar'dan aldıkları içkiyi gece geç saatlere kadar içtikten sonra uyuduklarını ve sabah kalktığında Hayrettin Canbaz'ın öldüğünü fark ettiğini ardından hemen polisi aradığını söylediği bildirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda hayatını kaybeden kişinin yere düşerken kapı camına çarptığı ve bu nedenle elinde kesikler olduğu belirlendi.

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Sahte içkiyi temin eden iş yeri sahibi gözaltında

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan ifade üzerine sahte içki sattığı belirlenen Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde bulunan büfeye baskın düzenlendi. Büfede yapılan aramalarda hayatını kaybeden kişinin tükettiği alkolün aynısının olduğu tespit edildi. İş yeri sahibi Engin M. gözaltına alındı.

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