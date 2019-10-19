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BURSA

Bursalı genç Almanya'da tren garında ölü bulundu: Ailesine 6 gün sonra haber verildi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü derece ile bitirdikten sonra master yapmak için Bursa'dan Almanya'ya giden Mert Çokluk, Nürnberg kentindeki tren garında ölü bulundu. Çokluk'un ölüm haberi, ailesine 6 gün sonra verildi. Aileye oğullarının nasıl öldüğü hakkında ise bilgi verilmedi.

Haber Merkezi DHA
Acılı baba, oğlunun cenazesini Türkiye’ye getirebilmek için konsolosluk yetkilileri ile görüşmelerini sürdürüyor.
Acılı baba, oğlunun cenazesini Türkiye’ye getirebilmek için konsolosluk yetkilileri ile görüşmelerini sürdürüyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Mert Çokluk (24), master yapmak için gittiği Almanya'nın Nürnberg kentindeki tren garında ölü bulundu. Alman makamları, Çokluk’un ölüm haberini ailesine 6 gün sonra bildirdi.

Tren garında ölü bulundu

  • Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümü'nü derece ile bitirdikten sonra master yapmak için Almanya’nın Nürnberg şehrindeki Nürnberg Üniversitesi'ne kayıt yaptıran Bursalı Mert Çokluk (24), 4 Ekim günü Nümberg Tren İstasyonu'nda ölü bulundu.

Mert Çokluk

Aileye 6 gün sonra hebr verildi

Çokluk’un ölüm haberi, ailesine, Alman makamlarınca İstanbul Konsolosluğu aracılığıyla 6 gün sonra bildirildi. Aileye, oğullarının nasıl öldüğüne dair bilgi verilmediği öğrenildi.

Mert Çokluk’un 9 Ekim’de üniversitede master sunumu yapmaya hazırlandığı, en son ailesi ile ölü bulunduğu günün sabahı telefonla görüştüğü belirtildi.

Acılı baba oğlunun cenazesine ulaşmak için konsoloslukla görüşüyor

  • Orhangazi’de çiftçilik yapan ve oğlunun ölüm haberiyle yıkılan 3 çocuk babası Bekir Çokluk, Mert Çokluk'un cenazesini Türkiye’ye getirebilmek için konsolosluk yetkilileri ile görüşmelerini sürdürüyor.

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