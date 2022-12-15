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Bursa’ya şehit ateşi düştü: Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan üsteğmen şehit oldu

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bursalı şehit Yavuz'un yarın son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Bursa’ya şehit ateşi düştü: Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanan üsteğmen şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 5 Aralık'ta yaralanıp, getirildiği Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, acı haberi Twitter hesabından paylaşarak, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan, Bursalı kahraman askerimiz Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun" dedi.


Üsteğmen Yavuz'un cenazesi, Mudanya ilçesi Güzelyalı Duran Camisi'nde kılınacak namaz sonrası defnedilecek.

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