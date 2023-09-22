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Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. 2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sınav Sonucu MEB sonuç sayfasından görüntülenebiliyor.

Halil Akkoç
11:52 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
bursluluk

bursluluk

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Bursluluk sınavı sonucu öğrenme ekranı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 3 Eylül 2023 Pazar günü 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleştirilmişti. Bu yıl 70 bin olan kontenjan 100 bine çıkarıldı ve 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.

Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrenci sınava katıldı. 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkânı sağlandı.

Annesi ya da babası hayatta olmayan depremzede çocuklardan başvuruda bulunan 8 bin 769 öğrenciden 6 bin 925'i sınava girdi. Sınava giren tüm öğrenciler burs imkânından faydalandırıldı.

Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katıldı. Toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

#Bursluluk sınavı
#İOKBS
#MEB
42 dakika önce
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