Bütün başlıklarda zirveyi hedefliyoruz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon “Ar-Ge ve Yenilik Atılımı” Koordinasyon Toplantısı’nda Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı. Salondakilere “Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlıklarımızın sembolü olarak milletimizin takdirine sunduğumuz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun hem tasarımında hem inşasında en büyük katkıyı sizlerden bekliyoruz” diye seslenen Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başlıklarının tamamı bilim insanlarımıza hitap ediyor. Bilim diyoruz, zaten doğrudan size işaret ediyoruz. Dijital, sürdürülebilirlik, üretim, verimlilik, iletişim, kalkınma diyoruz. Hepsinin temelinde bilim var, teknoloji var” dedi.

ZİRVEYİ HEDEFLİYORUZ

Erdoğan, küresel gerçekler ve yönelimler çevre meselesini giderek öne çıkarttığı için bu konuyu merkeze almalarının doğru ve yerinde olduğunu belirtti. “Hiçbir alanı boş bırakmadan, ihmal etmeden siyasetten ekonomiye sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Vizyonumuzu bu kadar geniş, hedeflerimizin çıtasını bu derece yüksek tutmamızın sebebi yeni kayıplara, duraksamalara, patinajlara tahammülümüzün olmamasıdır.”

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ASIRLIK HAYALLERİN SEMBOLÜ

“Milletimizin asırlardır özlemle beklediği gün Allah'ın izniyle bugündür. Türkiye Yüzyılı sıradan bir siyasi söylem olmanın ötesinde milletimizin asırlık hayallerinin sembolüdür. Bilim ve teknolojiyi bu vizyonun rehberi görerek, esasen geçmişte düştüğümüz veya düşürüldüğümüz bir hatayı tekrarlamama irademizi de ortaya koyuyoruz. İnancımızın, medeniyetimizin, tarihimizin etki ve sevgi alanımızdaki tablonun bize işaret ettiği istikamet budur.”

BİLİMİN KAYNAĞI OLACAĞIZ

“Kavramları kendi değer dünyalarına göre tanımlayanların, kuralları koyanların ve dolayısıyla gerektiğinde değiştirenlerin, standartları belirleyenlerin ve dolayısıyla gerektiğinde değiştirenlerin, velhasıl küresel yönetim ve ekonomi sistemini kontrol edenlerin kendileri dışındaki herkes gibi bize karşı da uyguladıkları çifte standartlar hiçbirimizin moralini bozmasın. Dün sadece bilimin, teknolojinin, üretimin pazarıydık. Bugün bilimin, teknolojinin, üretimin önde gelen merkezlerinden biri haline geldik. İnşallah yarın tüm bunların kaynağı konumuna yükseleceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. İşte o zaman emin olun biz böyle davranmayacağız.”

Gözümüzü 2053’e diktik

Nitelikli araştırma geliştirme kaynağı, elektronik devlet projesi, üstün yetenekli bireylerin eğitimi, enerji teknolojileri, medikal, biyoteknoloji ve ulusal yenilik gibi alanlarda iftihar verici sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Erdoğan, bu arada ülkenin önceliklerinin de değiştiğine dikkati çekti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan 20, 15 ve 10 yıl önceki hedeflerimize ulaşmakla kalmadık, çoğu alanda daha ötesine geçtik. Bilim ve teknolojinin lokomotifi olan savunma sanayindeki başarılarımız, bunun en önemli ispatıdır. Hamdolsun, artık dışarıya gıptayla bakan bir Türkiye değil, çalışmaları ve başarıları mercek altına alınan bir Türkiye var. İnşallah, ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarının sembolü olan 2023, bu doğrultudaki büyük emek verdiğimiz projelerden önemli bir kısmının sonuçlarını göreceğimiz bir sene olacak. Türkiye Yüzyılı’na bilim ve teknolojide kat ettiğimiz mesafe sayesinde güçlü bir giriş yapıyoruz. Şimdi gözümüzü, 2053’e diktik. Yavaş yavaş hedeflerini oluşturmaya başladığımız 2053 vizyonumuzu dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de yakından ilgilendiren yeşil kalkınma atılımlarının etrafında şekillendiriyoruz. Yeşil kalkınma omurgası üzerinde inşa ettiğimiz 2053 vizyonumuzu da tıpkı bugünkü başarılarımız gibi yine bilim ve teknolojinin rehberliğinde hayata geçireceğiz.”

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Hedefimiz net sıfır emisyona ulaşmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz kaynaklarımızı etkin kullanarak, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini destekleyerek 2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedefimiz, 2053’te Paris İklim Anlaşması ile taahhüt ettiğimiz net sıfır emisyona ulaşmaktır. Yürüttüğümüz çalışmalarda, tıpkı önceki dönemde olduğu gibi kurumlarımız arasındaki koordinasyonu, işbirliğini, dayanışmayı güçlü tutacağız. Artık bunun için çok daha fazla imkana ve araca sahibiz. Yeşil kalkınma gibi iddialı bir başlıkta mesafe katetmek için tüm bu çağrı ve desteklerin ortak bir bilim ve teknoloji politikası çerçevesinde yürütülmesi şart. Önümüzdeki dönemde, TÜBİTAK başta olmak üzere bu konuda ciddi birikimi ve deneyimi olan kurumlarımızı etkin şekilde değerlendireceğiz. Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon Programı çerçevesinde yürütülecek araştırma, geliştirme ve yenilik atılımlarını bizzat takip edeceğiz.”

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İki liderle insani koridoru görüşecek

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya-Ukrayna arasında insani koridorun oluşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün veya yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşeceğini açıkladı. Malkoç, “Böyle bir toplantıdan sonra başarabilirsek Rusya’da veya Ukrayna’da bulunan yaralıların karşılıklı takası, çocukların veya kadınların takasını başarabilirsek bu toplantının en anlamlı yönlerinden biri bu olacaktır” dedi.

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Türkiye idari sınırlardan ibaret değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerindeki tüm imkanları ve kaynakları kendileriyle birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacak bir anlayışla hareket edeceklerini ifade etti. Salgın döneminde yaptıklarıyla, Rusya-Ukrayna Savaşı dönemindeki duruşları ve tahıl koridoru başta olmak üzere gerçekleşmesini sağladıkları olumlu gelişmelerle bunu ispatladıklarını anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Elimizdeki bilim, teknoloji, savunma imkanlarını dost ve kardeş tüm ülkelerle, mazlumlarla, mağdurlarla paylaşarak bunu ispatladık. Hep söylediğimiz gibi, Türkiye sadece idari sınırlarından ibaret bir yer değildir. Türkiye, çok daha büyük, çok daha geniş, çok daha kapsamlı bir gönül coğrafyasının insanların kalplerinde kök salmış adıdır. Bugün sizlerle buluşmamızın vesilesi olan hedef 2053 net sıfır emisyon araştırma, geliştirme ve yenilik atılımının da önümüzdeki dönemde gücümüze güç katacak bir hamle olduğuna inanıyorum.”

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