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Gündem Büyük bir skandala imza atmıştı Nissan eski CEOsunun firarında 7 kişi hakkında iddianame
İSTANBUL

Büyük bir skandala imza atmıştı: Nissan eski CEO'sunun firarında 7 kişi hakkında iddianame

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçırılmasıyla ilgili aralarında özel bir jet şirketinin müdürü Okan Kösemen’in de bulunduğu 7 kişi hakkında Suçu bildirmeme" suçundan dava açıldı.

Haber Merkezi İHA
Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn
Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn

Finansal usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Japonya’da ev hapsinde tutulurken, firar eden ve Türkiye aktarmalı Lübnan’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un kaçışıyla ilgili iddianame hazırlandı.

Pilot ve müdürlere dava açıldı

TRT Haber'den Hamza Çifçi'nin haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 pilot ve müdür Okan Kösemen hakkında ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan ceza talep edilirken, 2 hostes hakkında ise ‘Suçu bildirmeme’ suçundan dava açıldı.

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Hostesler tutuksuz yargılanıyor

Olaya karıştığı iddiasıyla ifade veren 2 yer hizmetleri görevlisi Fatih K. ile İsmail Mert H. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. İddianamenin kabul edilmesiyle şüpheliler önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan 4 pilot ve Okan Kösemen halen tutuklu bulunurken, 2 hostes tutuksuz yargılanıyor.

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Olayın geçmişi

Hakkındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle ev hapsinde tutulan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn, 29 Aralık’ta gece saatlerinde Osaka’dan İstanbul’a doğru bir iş jeti ile kaçmıştı. İstanbul’dan Osaka’ya giden bir grup paralı asker yardımıyla kaçırılan Ghosn, 30 Aralık’ta Atatürk Havalimanı’na iniş yapmıştı. Ghosn, Atatürk Havalimanı’nda başka bir jet ile Beyrut’taki Refik Hariri Havalimanı’na götürülmüştü.

  • Ghosn’un İstanbul aktarmalı kaçışına Türkiye’den de aralarında pilotların olduğu şüphelilerin yardım ettiği iddia edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 Aralık’ta şüpheliler gözaltına alınmıştı. Nöbetçi mahkeme olayla ilgili 5 Türk’ü tutuklayarak cezaevine gönderilmişti.
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