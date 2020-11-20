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İSTANBUL

Büyük deprem Tekirdağ’da olacak: Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

Büyük deprem Tekirdağ’da olacak

Prof. Dr. Ahmet Ercan endişeyle beklenen büyük depremin Tekirdağ’da olacağını söyleyerek şehri uyardı: Herkes İstanbul diyor. Oysa ki büyük deprem Tekirdağ’da olacak. Marmara Ereğlisi’nin beklediği depremin yıkım kuvveti de 9 olacaktır. Can kaybı yaşamak istemiyorsanız kıyı şeridindeki yapıların hepsinin yıkılması gerekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Ahmet Ercan Marmara Denizi’nde olacak bir depremin Marmara’nın çevresindeki kentlerin depremi olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Ahmet Ercan Marmara Denizi’nde olacak bir depremin Marmara’nın çevresindeki kentlerin depremi olduğunu ifade etti.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçe Belediyesi’nin düzenlediği, ‘Deprem her an kapımızda’ konulu panelde beklenen büyük Marmara depremiyle ilgili konuştu.

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KIYI ŞERİDİNDEKİ YAPILAR YIKILMALI

  • Marmara Denizi’nde olacak bir depremin Marmara’nın çevresindeki kentlerin depremi olduğunu ifade eden Ercan, “Hiç kimse Tekirdağ depreminden söz etmiyor, herkes İstanbul diyor. Oysaki büyük deprem Tekirdağ’da olacak. Marmara Ereğlisi’nin beklediği depremin yıkım kuvveti de 9 olacaktır. Eğer Marmara Ereğlisi’nde enkaz altında insan aramak istemiyor, can kaybı yaşamak istemiyorsanız o kıyı şeridindeki yapıların hepsinin yıkılması gerekiyor. Siz yıkmazsanız deprem hepsini yıkacak bu yapıların. İnsanlar önce malım dememeli önce canım demeli” diye konuştu.

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Depreme ilişkin değerlendirme raporu yayınlandı

Ahmet Ercan

KÜÇÜKÇEKMECE’NİN ALTINDA OLACAK

Marmara Denizi’nde olacak bir depremin Marmara’nın çevresindeki kentlerin depremi olduğunu ifade eden Ercan, “Marmara Ereğlisi’nin önünde olacak deprem hem Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova hem de Kocaeli’nin depremidir. Nasıl onların depremi bizi etkilediyse bizim depremimiz de buraları etkileyecektir. Demek ki bu hazırlık sadece Tekirdağ’da değil bu saydığım illerin tamamında yapılmalıdır” dedi. Ercan, kendisine büyük İstanbul depreminin sorulduğunu belirterek, “İstanbul’un önünde olacak olan deprem Küçükçekmece ile Avcıların önünde olacak ve bu deprem 6,4 ile 6,7 arasında olacak. Yani büyük olmayacak. Bana göre ilk deprem Küçükçekmece’nin altında olacak” dedi.

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